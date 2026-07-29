Po Trumpovi napovedi premirja znova počilo na Bližnjem vzhodu

Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času (23.45 po srednjeevropskem). Po njegovih navedbah so vse rakete "uspešno prestregli". Poveljstvo ni razkrilo, kateri cilji so bili tarča napadov. Je pa jordanska vojska sporočila, da je zračna obramba prestregla in sestrelila pet raket, izstreljenih iz Irana piše CNN. Prav tako je Islamska revolucionarna garda (IRGC) po poročanju iranske državne televizije Press TV sporočila, da je z balističnimi raketami napadla ameriške cilje v Jordaniji.

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Savdska Arabija vstopila v konflikt?

Ameriške in savdske sile so v Iraku minulo noč izvedle napade na "več logističnih in orožarskih ciljev teroristov" v vzhodnem Iraku, je še sporočil Centcom. Po navedbah ameriške vojske je šlo za odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda. Pri Centcomu so ob tem poudarili, da morajo iranska vojska "in njeni teroristični zavezniki prenehati z napadi, da bi se izognili nadaljnjim vojaškim odzivom ZDA". Iraška oborožena skupina Ljudske mobilizacijske sile (PMF) je sporočila, da je bilo v napadih na njene poveljniške položaje po Iraku ubitih osem njenih pripadnikov, štirje pa so bili ranjeni.

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