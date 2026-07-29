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Po Trumpovi napovedi premirja znova počilo na Bližnjem vzhodu

Teheran/Washington, 29. 07. 2026 07.24 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Napadi na baze v Jordaniji

Nekaj dni relativnega miru na Bližnjem vzhodu se je končalo, ko je ameriška vojska po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva (Centcom) prestregla "nepričakovan napad" Irana na svoje sile. Napad se je zgodil približno dan po tem, ko je predsednik Donald Trump izjavil, da so ZDA ustavile napade na Iran. Nekaj ur pozneje so iz Centcoma sporočili, da so ameriške in savdskoarabske sile izvedle skupne napade na "teroriste, povezane z Iranom", v Iraku.

Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času (23.45 po srednjeevropskem). Po njegovih navedbah so vse rakete "uspešno prestregli". Poveljstvo ni razkrilo, kateri cilji so bili tarča napadov. 

Je pa jordanska vojska sporočila, da je zračna obramba prestregla in sestrelila pet raket, izstreljenih iz Irana piše CNN. Prav tako je Islamska revolucionarna garda (IRGC) po poročanju iranske državne televizije Press TV sporočila, da je z balističnimi raketami napadla ameriške cilje v Jordaniji.

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Savdska Arabija vstopila v konflikt?

Ameriške in savdske sile so v Iraku minulo noč izvedle napade na "več logističnih in orožarskih ciljev teroristov" v vzhodnem Iraku, je še sporočil Centcom. Po navedbah ameriške vojske je šlo za odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda.

Pri Centcomu so ob tem poudarili, da morajo iranska vojska "in njeni teroristični zavezniki prenehati z napadi, da bi se izognili nadaljnjim vojaškim odzivom ZDA".

Iraška oborožena skupina Ljudske mobilizacijske sile (PMF) je sporočila, da je bilo v napadih na njene poveljniške položaje po Iraku ubitih osem njenih pripadnikov, štirje pa so bili ranjeni.

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Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države.

PMF je v izjavi sporočil, da napadi predstavljajo "zelo nevarno stopnjevanje" razmer ter kršitev iraške suverenosti in uradnih varnostnih institucij. 

"Irak ostaja zavezan temu, da se iraško ozemlje ne bo uporabljalo kot tranzitna pot ali izhodišče za kakršenkoli napad na bratske ali prijateljske države," je iraška vojska sporočila v ponedeljkovi izjavi.

Sovražnosti so med stranema izbruhnile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani sta se medsebojnih napadov vzdržali tri dni zapored.

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