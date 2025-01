Po Trumpovi pomilostitvi na prostosti nekdanja voditelja desničarskih organizacij

Iz zapora so izpustili nekdanjega voditelja skupine Ponosni fantje Enriqueja Tarria in nekdanjega voditelja Varuhov prisege Stewarta Rhodesa , ki sicer nista osebno sodelovala v napadu na kongres, vendar sta bila obsojena zaradi njegove organizacije. Obsojena sta bila na 22 oziroma 18 let zapora, Donald Trump pa ju ni pomilostil, ampak jima je zgolj znižal kazen na že prestano.

Trump še vedno ne priznava poraza na volitvah leta 2020 proti demokratu Joeju Bidnu, v nedokazane trditve o porazu zaradi volilnih prevar pa je uspel prepričati tudi milijone svojih podpornikov.

Pred štirimi leti je svoje privržence na zborovanju pred Belo hišo pozval k pohodu nad ameriški kongres in boju za državo, kar so številni vzeli dobesedno ter vdrli v kongresno palačo in jo razdejali, pri čemer je prišlo tudi do več smrtnih žrtev.

Trump je napadalce, ki so bili deležni kazenskega pregona, imenoval za "talce Bidnovega režima" in je že lani napovedal, da jih bo pomilostil. To je sinoči po prevzemu predsedniškega položaja tudi storil in ob tem dejal, da bo ukrep prispeval k nacionalni pomiritvi.

Predstavnica demokratske stranke Nancy Pelosi je v ponedeljek med prvimi obsodila Trumpovo potezo in jo označila za sramotno izdajo ameriškega pravosodnega sistema in policistov, ki so branili kongresno palačo in ljudi pred napadom.