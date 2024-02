Po Trumpovih izjavah članice Nata vedno bolj zaskrbljene

Trumpove pripombe so ravno med članicami vzbudile velike skrbi. Zelo zaskrbljeni so Poljaki, ki so bili v preteklih stoletjih pod ruskim nadzorom in kjer tudi zdaj vlada velik strah zaradi vojne, ki jo Rusija vodi tik ob poljski meji z Ukrajino. "Na naši meji imamo vojno," je dejal poljski premier Donald Tusk in izrazil zaskrbljenost, če bodo ZDA pokazale "popolno solidarnost z drugimi državami Nata v tem soočenju z Rusijo, ki bo kot kaže, trajalo še dolgo časa", piše AP.

Tudi poljski predsednik Andrzej Duda, ki je sicer zaveznik desničarske opozicije in je veljal za podpornika Trumpa, je na X objavil, da mora biti poljsko-ameriško zavezništvo močno, "ne glede na to, kdo je trenutno na oblasti na Poljskem in v ZDA". "Žalitev polovice ameriške politične scene ne služi niti našim gospodarskim interesom niti varnosti Poljske."

Nemška vlada Trumpove izjave še ni komentirala, vendar je zunanje ministrstvo v objavi na družbenem omrežju X opozorilo na Natovo načelo solidarnosti.

Je pa nemški dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung pozval evropske države, naj namenijo več sredstev za obrambo. "Če bo Trump znova zmagal, bodo izjave, kot je bila ta, povečale tveganje, da bo Putin razširil svojo vojno," so napisali v svoji nedeljski izdaji. "Evropejci lahko storijo le eno, da se temu zoperstavijo: končno vložijo v svojo vojaško varnost v skladu z resnostjo razmer."

Stoltenberg je bil bolj oster do Trumpovih izjav. "Vsako namigovanje, da se zavezniki ne bodo branili med seboj, spodkopava našo varnost, vključno z varnostjo ZDA, in izpostavlja ameriške in evropske vojake večjemu tveganju," je poudaril. Dodal je, da pričakuje, da bodo "ne glede na to, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah, ZDA ostale močna in predana zaveznica Nata".

"Bodimo resni, Nato ne more biti zavezništvo a la carte. Ne more biti zavezništvo, ki je odvisno od razpoloženja ameriškega predsednika," je Borrell dejal glede izjav nekdanjega predsednika ZDA. Borrell je Trumpove izjave komentiral pred današnjim neformalnim zasedanjem ministrov EU, pristojnih za razvojno sodelovanje. V ospredju so humanitarne razmere v Gazi, kjer Izrael nadaljuje napade po oktobrskem napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje.