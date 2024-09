Po Trumpovih obtožbah Springfield zajel vihar sovražnosti

Ameriško mesto Springfield v Ohiu se je znašlo sredi predvolilnega viharja sovražnosti. V nekaj dneh po televizijskem soočenju, kjer je nekdanji predsednik Donald Trump obtožil priseljence s Haitija, da jedo pse in mačke, so se na mesto vsule grožnje z bombnimi napadi v šolah, bolnišnicah in univerzah, odpovedane so tudi prireditve. Tako župan kot guverner, oba republikanca, pozivata Trumpa in njegovega podpredsedniškega kandidata, naj nehata lagati. Za zdaj brez uspeha.