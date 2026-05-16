Takoj po Trumpu na Kitajsko še Putin

Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o "nadaljnji krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja" med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih.
Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem Li Qiangom o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju.
Kmalu po Trumpu
Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili sodelovanje in povezave. Putin bo sicer na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump.
Po obisku je dejal, da sta delegaciji Kitajske in ZDA sklenili "fantastične trgovinske sporazume". Ameriški proizvajalec letal Boeing je potrdil Trumpove trditve, da je Peking pristal na nakup 200 njihovih letal, govora je bilo tudi o obsežnejših kitajskih nakupih ameriške nafte in soje, vendar pa na trgih ni bilo zaznati tolikšne mere navdušenja, kot ga je izkazal Trump.
Voditelja sta govorila tudi o vojni v Iranu in se med drugim zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, vendar znakov večjega preboja ni bilo.
Trumpov obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj.
Ena spornejših točk poleg trgovinskih odnosov je Tajvan, ki ga je Xi ob neobičajno neposrednem svarilu Washingtonu označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama ter opozoril, da bi napačne poteze ZDA glede Tajvana obe velesili spravile v konflikt. Trump pa je v intervjuju za televizijo Fox News po odhodu iz Pekinga posvaril Tajvan pred ukrepi v smeri uradne potrditve neodvisnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.