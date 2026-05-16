Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Takoj po Trumpu na Kitajsko še Putin

Moskva, 16. 05. 2026 09.16 pred 59 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.

Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o "nadaljnji krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja" med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih.

Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem Li Qiangom o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju.

Vladimir Putin in Ši Džinping
Vladimir Putin in Ši Džinping
FOTO: AP

Kmalu po Trumpu

Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili sodelovanje in povezave. Putin bo sicer na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump.

Po obisku je dejal, da sta delegaciji Kitajske in ZDA sklenili "fantastične trgovinske sporazume". Ameriški proizvajalec letal Boeing je potrdil Trumpove trditve, da je Peking pristal na nakup 200 njihovih letal, govora je bilo tudi o obsežnejših kitajskih nakupih ameriške nafte in soje, vendar pa na trgih ni bilo zaznati tolikšne mere navdušenja, kot ga je izkazal Trump.

Preberi še Trump s Šijem o 'fantastičnih sporazumih' in prodaji orožja, a ne o carinah

Voditelja sta govorila tudi o vojni v Iranu in se med drugim zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, vendar znakov večjega preboja ni bilo.

Trumpov obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj.

Ena spornejših točk poleg trgovinskih odnosov je Tajvan, ki ga je Xi ob neobičajno neposrednem svarilu Washingtonu označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama ter opozoril, da bi napačne poteze ZDA glede Tajvana obe velesili spravile v konflikt. Trump pa je v intervjuju za televizijo Fox News po odhodu iz Pekinga posvaril Tajvan pred ukrepi v smeri uradne potrditve neodvisnosti.

Vladimir Putin Xi Jinping Kitajska Rusija zunanja politika

Absurdnost Trumpove tožbe: toži samega sebe

24ur.com Putin odhaja na obisk k Džinpingu
24ur.com Putin potrdil: Potujem na Kitajsko k Šiju
24ur.com Putin priletel k 'dragemu prijatelju' Šiju, na Kitajskem tudi Orban
24ur.com Rusko zbliževanje z Vzhodom: najprej v Peking, nato v Pjongjang
24ur.com Putin na vrhu G20? 'Bilo bi koristno, če bi prišel'
24ur.com Srečanje Putina in Trumpa morda že v ponedeljek: lokacija ostaja neznanka
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yoda
16. 05. 2026 10.14
Takoj za Putinom, pa gre na Kitajsko srbski predsednik Aco Vučić... in to za 6 dni!!!!
Odgovori
0 0
Minifa
16. 05. 2026 10.05
Evropo še PES NE POVOHA )))...Realnost..
Odgovori
+0
1 1
jung
16. 05. 2026 10.05
Veliki trije pač. Kdo je že četrti??????????
Odgovori
+0
1 1
Yoda
16. 05. 2026 10.15
Srbija
Odgovori
0 0
Banion
16. 05. 2026 09.58
počasi se oblikuje novo središče moči in mesto kjer bo obisk in sprejem enako ali še bolj zaželjen kot do sedaj v ameriki
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
zadovoljna
Portal
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?
Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
cekin
Portal
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
dominvrt
Portal
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713