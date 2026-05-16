Takoj po Trumpu na Kitajsko še Putin

Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o "nadaljnji krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja" med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem Li Qiangom o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju.

Vladimir Putin in Ši Džinping FOTO: AP

Kmalu po Trumpu

Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili sodelovanje in povezave. Putin bo sicer na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump. Po obisku je dejal, da sta delegaciji Kitajske in ZDA sklenili "fantastične trgovinske sporazume". Ameriški proizvajalec letal Boeing je potrdil Trumpove trditve, da je Peking pristal na nakup 200 njihovih letal, govora je bilo tudi o obsežnejših kitajskih nakupih ameriške nafte in soje, vendar pa na trgih ni bilo zaznati tolikšne mere navdušenja, kot ga je izkazal Trump.