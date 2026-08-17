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Po udaru strele na Etni umrl ameriški turist

Palermo, 17. 08. 2026 16.06 pred 35 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Etna

Med vzponom na vulkan Etna na Siciliji je umrl 30-letni Američan, potem ko ga je med neurjem zadela strela. Vulkan, ki ga vsako leto obišče 1,5 milijona ljudi, je trenutno aktiven.

Izbruh Etne avgusta letos.
Izbruh Etne avgusta letos.
FOTO: Profimedia

Američan se je na pohod na vulkan odpravil v nedeljo, ko ga je med vzponom ujelo neurje. Udar strele je bil za 30-letnika usoden.

Moškega so reševalci našli zvečer okoli 20. ure blizu vrha. Truplo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega, poroča BBC.

Etna je najaktivnejši evropski vulkan, zaradi zadnje serije izbruhov je bil moten tudi letalski promet. Prav novi izbruhi privabijo še več turistov, zato so oblasti omejile dostop do vulkana, vključno z najvišjim območjem nad gozdno mejo, kjer je tudi možnosti za zavetje malo.

Etna vulkan Sicilija nesreča udar strele

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KOMENTARJI3

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Življenje ni potica
17. 08. 2026 16.41
Sem bil na Etni. Organizirano je to lepa turisticna destinacija. Bili smo v lastni reziji, vendar se vedno v normalnih pogojih. Vsak ki na podobne destinacije dostopa ob ne ravno primernih pogojih, je pac odgovoren za svoje pocetje. Americani imajo to v genih, kot kaze...
Odgovori
0 0
flojdi
17. 08. 2026 16.14
..da te strela na vulkanu...ej
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+2
2 0
flojdi
17. 08. 2026 16.16
. lepše kot kap na fotelju ali v hospicu. AU.
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+1
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