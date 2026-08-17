Po udaru strele na Etni umrl ameriški turist

Američan se je na pohod na vulkan odpravil v nedeljo, ko ga je med vzponom ujelo neurje. Udar strele je bil za 30-letnika usoden.

Moškega so reševalci našli zvečer okoli 20. ure blizu vrha. Truplo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega, poroča BBC.

Etna je najaktivnejši evropski vulkan, zaradi zadnje serije izbruhov je bil moten tudi letalski promet. Prav novi izbruhi privabijo še več turistov, zato so oblasti omejile dostop do vulkana, vključno z najvišjim območjem nad gozdno mejo, kjer je tudi možnosti za zavetje malo.