Po udaru strele se ji je spremenila barva oči

30-letna Avstralka iz Queenslanda Carly Electric, kot je sama sebe poimenovala, je opisala svojo izkušnjo z udarom strele. Že od nekdaj jo je fasciniral ta vremenski pojav, celo do te mere, da si je dala vtetovirati tri tatuje, ki ponazarjajo strele. Ko so nekega dne v nalivu začele švigati strele, je nemudoma šla iz hiše v želji, da bi posnela prizor. In takrat se je zgodilo: med snemanjem jo je udarila strela.

Na srečo ji dogodek ni pustil hujših posledic, razen ene. Pravi, da se ji je spremenila barva oči. Pred tem je imela rjave oči, zdaj pa so zelene. "Ko sem raziskovala, sem ugotovila, da to ni nekaj neobičajnega in da se lahko zgodi ljudem, ki jih udari strela," je dejala za Daily Mail.