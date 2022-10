Po Ugandi se hitro širi ebola, okuženi tudi šolarji

V Kampali, glavnem mestu Ugande, so odkrili še šest pozitivnih šolarjev na ebolo. Število potrjenih primerov ebole v Ugandi je tako naraslo na 109, izbruh pa je terjal že 30 življenj. Vlada vzpostavlja dodatni center za zdravljenje, blokado mesta in nočno policijsko uro. Okužbo je v mesto prinesel moški, ki je pripotoval iz okrožja, prizadetega z ebolo, šel na zdravljenje v Kampalo in tam umrl. Virus, ki se širi po Ugandi, je sudanski sev ebole, za katerega zaenkrat še ni cepiva.

Petnajst potrjenih primerov je bilo med zdravstvenimi delavci, od katerih jih je šest umrlo, je povedala ministrica za zdravje Jane Ruth Aceng. Trenutno v državi deluje pet centrov za zdravljenje, vzpostavljajo pa tudi že šestega. "Ministrstvo za zdravje ob podpori partnerjev na športnem igrišču Mulago postavlja dodatno zdravilišče," je povedala in dodala, da bo z novim centrom število postelj za zdravljenje bolnikov z ebolo naraslo na 351. Nedavno so oblasti uvedle blokado mest, vključno z nočno policijsko uro v dveh od petih okrožij, ki so poročala o primerih ebole. Ukrepi so nastopili zaradi strahu, da bi se lahko ebola razširila daleč od svojega žarišča. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Sledenje stikom je ključnega pomena za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni, kot je ebola. Vodja ugandskega zdravniškega združenja dr. Samuel Oledo je pozval zdravstvene oblasti, naj uvedejo zaprtje šol v Kampali, kar je strog ukrep, katerega predsednik države ne želi izvajati. Situacija je vse bolj zaskrbljujoča tudi zaradi tega, ker nekateri ljudje ne poročajo o primerih ebole, je pojasnil dr. Oledo. Ebola, ki se kaže kot virusna hemoragična mrzlica, je od 20. septembra, ko je bil izbruh razglašen, do nekaj dni po tem, ko se je bolezen začela širiti v podeželski skupnosti v osrednji Ugandi, okužila 109 ljudi in terjala 30 smrtnih žrtev. V epicentru izbruha, okrožju Mubende, zdravstveni uradniki najprej niso želeli potrditi ebole, ker naj bi bili simptomi na začetku zelo podobni simptomom bolj razširjene malarije. Ebola se širi s stikom s telesnimi tekočinami okužene osebe ali okuženimi materiali. Simptomi vključujejo vročino, bruhanje, drisko, bolečine v mišicah in včasih notranje in zunanje krvavitve. Aceng je dejala, da bo njeno ministrstvo v prihodnjih tednih ocenilo učinkovitost treh možnih cepiv proti eboli, enega je razvila univerza Oxford, drugega je izdelal Inštitut za cepiva Sabin v ZDA, tretjega pa ameriški proizvajalec zdravil Merck & Co (MRK.N). "Glavni cilj je oceniti njihovo učinkovitost za zaščito primarnih stikov bolnikov z ebolo v 29 dneh po stiku," je dejala Aceng.