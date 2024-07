Po UKC-ju tarča hekerskega napada še hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje

Kot poroča Net.hr je Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje (HZZO) potrdil, da so bili tarča hekerskega napada. Vse državljane opozarjajo, da jih o vsem obveščajo le prek uradnega portala, zato naj vsa morebitna sporočila, ki jih prejmejo z njihovega e-poštnega naslova, izbrišejo.

Državljani so namreč začeli prejemati elektronska sporočila, v katerih so jim ponujali potrditev prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje. "Gre za obliko kibernetskega napada, pri katerem se napadalci lažno predstavljajo kot HZZO z namenom izvajanja goljufije. Občane opozarjamo, da elektronska sporočila, ki jih prejmejo z naslova dataca.zastita@hzzo. hr, nimajo nobene povezave s HZZO in da se obvestila HZZO podobne vsebine pošiljajo izključno prek uradnega portala, so opozorili na spletni strani HZZO in objavili primer elektronske pošte za lažje prepoznavanje lažnih sporočil. V primeru, da bi zaznali incident, povezan z napadom, pa naprošajo občane, da dogodek prijavijo policiji.