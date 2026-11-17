Krimski most je bil v noči na torek znova tarča ukrajinskega napada, je sporočil vodja ruskih okupacijskih oblasti na Krimu Sergej Aksjonov. "Sovražnik je znova napadel Krimski most. Promet je trenutno prekinjen," je zgodaj zjutraj zapisal na Telegramu. Po poročanju nemškega Focusa je proruski kanal Veter Krima objavil videoposnetek poškodb, na katerem naj bi manjkal eden od mostnih razponov. Po prvih informacijah naj bi šlo za cestni del mostu. O napadu in možnosti delnega zrušenja so pred tem poročali tudi viri iz ukrajinske vojske.

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Pomembna povezava za oskrbo ruskih sil

Ukrajina je most napadla že v noči na ponedeljek, zato gre po navedbah ruskih oblasti za drugi zaporedni napad. Most čez Kerško ožino povezuje rusko ozemlje s Krimom, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Odprt je bil leta 2018, slovesno pa ga je odprl ruski predsednik Vladimir Putin. Povezava ima velik strateški in simbolni pomen. Rusija jo med drugim uporablja za prevoz vojaške opreme in oskrbo svojih sil na okupiranem polotoku. Ukrajina jo je od začetka obsežne ruske invazije februarja 2022 že večkrat napadla.

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Ruski napadi poškodovali tudi mostova v Kijevu