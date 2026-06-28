Po ukrajinskem napadu zagorela rafinerija na jugu Rusije

V ukrajinskem napadu v soboto zvečer je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo tudi več hiš, električna napeljava in vodovod, je na omrežju Telegram zapisal guverner ruske regije Veniamin Kondratijev .

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Glede na slike in videoposnetke, objavljene na spletu, je izbruhnil obsežen požar.

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Po navedbah dpa rafinerija z zmogljivostjo predelave od štiri do pet milijonov ton nafte sicer ni posebej velika, je bila pa že večkrat tarča ukrajinskih napadov zaradi svoje lokacije v bližini krimskega polotoka.

O napadih z droni so poročali tudi iz drugih ruskih regij, vključno z regijama Jaroslavl in Ivanovo, severovzhodno od Moskve.

Ruska vojska je sporočila, da je sestrelila 213 ukrajinskih dronov.

Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev. Predstavniki kijevske vojaške uprave so sporočili, da je bila najmanj ena oseba poškodovana.

Ukrajinska zračna obramba je pred tem na omrežju Telegram objavila, da obstaja nevarnost balističnih izstrelkov s severa.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da zračna obramba deluje, in prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih.