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Po ukrajinskem napadu plameni nad industrijsko cono in železniški zastoji

Kijev, 15. 11. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
STA L.M.
Ukrajinski napad na Nižnekamsk

Industrijsko območje Nižnekamska v osrednji Rusiji je bilo tarča ukrajinskih napadov, so sporočile ruske oblasti in dodale, da so bili ranjeni trije ljudje. Po poročanju lokalnih ruskih medijev je v enem največjih petrokemičnih obratov v državi izbruhnil požar. O ukrajinskih napadih so poročali tudi iz drugih ruskih regij.

Po besedah župana Radmira Beljajeva je bil Nižnekamsk, ki leži v ruski republiki Tatarstan, tarča obsežnega in dolgotrajnega napada z droni. V napadu so bili poškodovani objekti v industrijski coni, je sporočil na Telegramu.

Po navedbah ministrstva za zdravje v tej ruski republiki so bile ranjene tri osebe. Podrobnosti o tem, kateri industrijski objekt je bil zadet, oblasti niso podale.

Ukrajinski in lokalni ruski mediji so poročali, da so napadi povzročili požar v petrokemičnem kompleksu Nižnekamskneftehim, ki je v lasti ruskega podjetja Sibur. Na družbenih omrežjih so po poročanju tujih tiskovnih agencij zaokrožili posnetki velikega požara nad industrijskim območjem.

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V Nižnekamsku, ki ga pogosto imenujejo "petrokemična prestolnica" Tatarstana, se nahajata naftna rafinerija in velik petrokemični obrat.

V ločenih ukrajinskih napadih je bila v mestu Taganrog na jugu Rusije minulo noč zadeta električna transformatorska postaja. Regionalni guverner Jurij Sljusar je sporočil, da je bil v napadu ubit inženir.

Zaradi poškodb na objektu, ki z električno energijo oskrbuje tudi železnico, je bil začasno zaustavljen železniški promet, je še pojasnil Sljusar. Povedal je tudi, da so ostanki sestreljenih dronov padli na avtomobile, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo minulo noč nad več kot desetimi ruskimi regijami ter polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, sestreljenih 533 ukrajinskih dronov.

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Nižnekamsk ukrajinski napadi droni Rusija petrokemični obrat Tatarstan

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KOMENTARJI33

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Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 12.15
Toliko poslanega denarja v pomoč Ukrajini, do zdaj bi morali biti že v Moskvi na rdečem trgu? Kam je izginil ves ta denar?
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+1
3 2
proofreader
15. 11. 2026 12.17
Ukrajina nima namena krasti ozemlja Rusiji.
Odgovori
0 0
Berbelund
15. 11. 2026 12.15
zakaj imajo bogati ukroti ki so pribežali v slo poseben status?avtomobil brez plačila carine lahko tujec ki ni prebivalec EU v sloveniji uporablja največ 6 mesecev in ukrajina je izven EU, ukrajinc pa vseeno lahko za svoj avtomobil uveljavlja oprostitev plačila carine in DDV!
Odgovori
+3
4 1
Berbelund
15. 11. 2026 12.17
in to še ni vse !"begunci" od države dobijo še 500 € in zastojn bivanje !v nastavitvenih centrih jim bivanje plača država ,v privatnih pa občina!
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0 0
2mt8
15. 11. 2026 12.13
Veliko informbirojevcev je tu gor. V času Tita in Rankovića jim ne bi bilo ravno fajn. Goli otok, pa to...
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+0
3 3
Watcherman
15. 11. 2026 12.09
Ne pozabiti,da ima Ukrajina več zaveznikov na svetu kot pa Rusija.Lp
Odgovori
+3
6 3
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 12.10
🤣🤣🤣 Kitajska, Indija in Rusija so dovolj za cel Zahod....
Odgovori
-3
3 6
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.11
Kitajec ti bo zaveznik...na katerih drogah si?
Odgovori
+3
5 2
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.11
Haha
Odgovori
+4
5 1
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 12.13
Ukrajina nima zaveznikov, ima samo financerje, ki bodo ostali brez vsega v Ukrajini...
Odgovori
+0
3 3
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.16
Rusov je več 3×+ koker ukrajincev. Ruskih vojakov je padlo do sedaj cez 400 000.
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+1
1 0
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.16
Važno je sam da putin čim več vojakov izgubi.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.17
In da se rusija neha širiti čez druga ozemlja.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
15. 11. 2026 12.07
Pa tok so nam rusofili grozili da prihajajo rusi po nas in da dobimo sus v glavo (:
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+7
8 1
simon32
15. 11. 2026 12.03
Bravo Ukrajinci! Je mislim Putin da je nepremagljiv pa mu neka ne rata to. Tolčejo mu rafinerije, kemijske obrate, skladišča, itd... Najbolj žalostno je pa to, da bodo izgubljene cele generacije moških na bojišču zaradi Ruske retorike. Putin se pa skriva po bunkerjih, ker ga daje panika. Stari KGB-jevci se samega sebe bojijo!!
Odgovori
+2
6 4
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 12.12
Kje se pa Zelenski skriva? 🤣🤣🤣
Odgovori
-2
1 3
Watcherman
15. 11. 2026 12.02
Ukrajina zmaguje.
Odgovori
+2
6 4
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 12.05
V Evropi zmaguje Ukrajina, veliko nepremičnin so kupili in peljejo avtomobile 40.000€+... Medtem EU vse bolj revna
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+3
4 1
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 11.59
Koliko vasi, mest ali naselj so Ukrajinci osvobodili?
Odgovori
+2
4 2
Janez Jazbinšek
15. 11. 2026 11.55
Ukrajina z napadi ne bo dosegla nič, to vse kar počne je iz obupa... Medtem Rusija napreduje na bojišču...
Odgovori
-1
6 7
Berbelund
15. 11. 2026 11.53
tisti ki se danes veselijo bodo jutri jokali!
Odgovori
+2
6 4
Maribor?an 1
15. 11. 2026 11.52
Počasi bo morala Rusija dat vedet Ukrajini da ni heca. EU pa tak z barvno zastavo maha ko kekeci
Odgovori
+2
6 4
Dr Dre
15. 11. 2026 11.49
🇺🇦 zelo želi premirje, enako 🇺🇲, ki 🇺🇦 dobavlja to orožje in omogoča podatke in vodenje raket... Pač 🇺🇦 bo najbogatejša država v EU, po več, kot 1000 milijardah poslanih tja.. EU bo pa 2 sila sveta... A je tako.
Odgovori
+1
3 2
proofreader
15. 11. 2026 11.50
Je tako. Iz Rusije vsi bežijo ven na svobodo.
Odgovori
-2
4 6
Berbelund
15. 11. 2026 11.55
v našem kraju ni nobenega rusa je pa zato pet ukrotov !
Odgovori
+3
5 2
proofreader
15. 11. 2026 12.16
Ne smejo iz države, Putka ne dovoli.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
15. 11. 2026 11.47
Take novice polepšajo dan. Mir je blizu.
Odgovori
+2
7 5
Pinokio
15. 11. 2026 11.39
Zanimivo se mi zdi, da je ob vseh velikih napadih mrtvih le zelo malo ljudi, škoda pa vedno ogromna. Ali skrivajo podatke o mrtvih in ranjenih? Zanimivo je tudi to, da Rusi kot agresorji, vedno pravijo, da se morajo za vsak napad na njih, maščevati Ukrajincem.
Odgovori
+3
10 7
suleol
15. 11. 2026 11.40
runo zdele bo povracilni ukrep
Odgovori
+2
7 5
Dr Dre
15. 11. 2026 11.54
🇺🇦 je začela z napadi na Lugansk, Doneck 2014.. Kdo je začwl, če še razmisliš...
Odgovori
+6
7 1
Freespin
15. 11. 2026 11.36
Fajn, zda bo nehala pomagat ukrajini, saj tko so se zmenil😜
Odgovori
+0
4 4
zavetnik
15. 11. 2026 11.36
Za pristaše vojne veliko veselje za normalne velika skrb za ljudstvo in naravo
Odgovori
+6
9 3
nagec123
15. 11. 2026 11.33
Kdor tepe je tudi kdaj tepen...
Odgovori
+3
11 8
xxman.y
15. 11. 2026 11.21
Samo nazaj dobivajo...
Odgovori
+7
14 7
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