Po ukrajinskem napadu plameni nad industrijsko cono in železniški zastoji

Po besedah župana Radmira Beljajeva je bil Nižnekamsk, ki leži v ruski republiki Tatarstan, tarča obsežnega in dolgotrajnega napada z droni. V napadu so bili poškodovani objekti v industrijski coni, je sporočil na Telegramu.
Po navedbah ministrstva za zdravje v tej ruski republiki so bile ranjene tri osebe. Podrobnosti o tem, kateri industrijski objekt je bil zadet, oblasti niso podale.
Ukrajinski in lokalni ruski mediji so poročali, da so napadi povzročili požar v petrokemičnem kompleksu Nižnekamskneftehim, ki je v lasti ruskega podjetja Sibur. Na družbenih omrežjih so po poročanju tujih tiskovnih agencij zaokrožili posnetki velikega požara nad industrijskim območjem.
V Nižnekamsku, ki ga pogosto imenujejo "petrokemična prestolnica" Tatarstana, se nahajata naftna rafinerija in velik petrokemični obrat.
V ločenih ukrajinskih napadih je bila v mestu Taganrog na jugu Rusije minulo noč zadeta električna transformatorska postaja. Regionalni guverner Jurij Sljusar je sporočil, da je bil v napadu ubit inženir.
Zaradi poškodb na objektu, ki z električno energijo oskrbuje tudi železnico, je bil začasno zaustavljen železniški promet, je še pojasnil Sljusar. Povedal je tudi, da so ostanki sestreljenih dronov padli na avtomobile, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje.
Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo minulo noč nad več kot desetimi ruskimi regijami ter polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, sestreljenih 533 ukrajinskih dronov.
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