Po ukrajinskem napadu plameni nad industrijsko cono in železniški zastoji

Po besedah župana Radmira Beljajeva je bil Nižnekamsk, ki leži v ruski republiki Tatarstan, tarča obsežnega in dolgotrajnega napada z droni. V napadu so bili poškodovani objekti v industrijski coni, je sporočil na Telegramu.

Po navedbah ministrstva za zdravje v tej ruski republiki so bile ranjene tri osebe. Podrobnosti o tem, kateri industrijski objekt je bil zadet, oblasti niso podale.

Ukrajinski in lokalni ruski mediji so poročali, da so napadi povzročili požar v petrokemičnem kompleksu Nižnekamskneftehim, ki je v lasti ruskega podjetja Sibur. Na družbenih omrežjih so po poročanju tujih tiskovnih agencij zaokrožili posnetki velikega požara nad industrijskim območjem.