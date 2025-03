Po ulicah derejo hudourniki, policisti iz narasle vode rešili starejšo gospo

V Emiliji - Romanji so zaradi obilnega deževja, naraslih rek in zemeljskih plazov razglasili rdeči alarm. Vremensko opozorilo bo veljalo tudi v soboto, najbolj ogrožena so območja Bologne, Ferrare in Romagne. Župani so se v dogovoru s pokrajino odločili zapreti vse šole v občinah, ki jih je prizadel rdeči alarm, poroča Rai News.

Prav tako je to najhujše vremensko opozorilo izdano za province Firence, Prato, Pistoia in Pisa. Poleg gasilcev so v prvih bojnih vrstah tudi karabinjerji. V Borgo San Lorenzo so tako iz narasle vode rešili starejšo gospo, ki je ostala ujeta pod zalitim nadvozom. Karabinjerji so jo izvlekli iz avtomobila in jo odpeljali na varno.