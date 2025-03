Po ulicah Pariza lovili voznika, sledilo trčenje: 'Čudež, da ni nihče umrl'

OGLAS

Začelo se je malo pred 6. uro zjutraj v soboto, ko je voznik BMW prevozil rdečo luč in se kljub pozivom policistov ni želel ustaviti. Tri policijska vozila so se pognala v lov za voznikom, je potrdilo tožilstvo. To sumi, da je bil voznik med begom pod vplivom alkohola ali mamil. Voznik je v nekem trenutku izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v semafor. Vanj sta nato trčili dve policijski vozili, eno je pristalo na strehi BMW.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ena od prič je za Le Parisien povedala, da je sprva mislila, da so "zloženi in zmečkani avtomobili del filmske kulise". Varnostne kamere so posnele oborožene policisti, ki so po nesreči izstopili iz vozila in iz BMW potegnili voznika. Kot so sporočile mestne oblasti, je bilo v dogodku poškodovanih 10 policistov, vse so prepeljali v bolnišnico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči