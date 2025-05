Po ulicah Trsta lovili slovenskega preprodajalca drog

Kot poroča tržaški časnik Il Piccolo, so policisti v civilu danes zjutraj v Trstu aretirali slovenskega državljana.

Policijsko vozilo v civilu je po ulicah Trsta sprva zasledovalo Slovenca, ki pa se je nato pognal v beg. Policisti so ga dohiteli v ulici Via Salata in vanj uperili pištolo. Voznik naj bi kljub temu nadaljeval z vožnjo, a so ga kmalu zatem ujeli, navaja časnik. Odpeljali so ga v pripor.

Po poročanju tržaškega časnika gre za preprodajalca drog, člana kriminalne organizacije, ki iz Slovenije v Trst tihotapi prepovedane droge, zlasti kokain.