Po umoru 19-letnika žalovanje in protesti, osumljencu grozi do 40 let zapora

Udeleženci protestov so polagali cvetje in prižigali sveče ter v tišini izrazili nezadovoljstvo s pravosodnim sistemom in zahtevali odgovornost za mladeničevo smrt. V šoli, kjer bi moral kmalu maturirati, je medtem potekala tudi spominska slovesnost.

Protesti, ki so potekali pred poslopji sodišč v Šibeniku in Zadru ter v središču Zagreba, so se začeli opoldne z 19-minutnim molkom. Spomin na ubitega mladeniča so z 19 minutami molka in 19 prižganimi svečami počastili tudi poslanci hrvaškega sabora, poklonili pa so se mu tudi ob začetku tedenskega zasedanja.

'Nekateri se rodijo zlobni': 17 vbodov, nož v hrbet, svoboda in nov umor

Preberi še 'Nekateri se rodijo zlobni': 17 vbodov, nož v hrbet, svoboda in nov umor

Mladenič je bil ubit na pragu hiše 50-letnega osumljenca, kamor mu je dostavil pico. Policija je danes sporočila, da so moškega ovadili zaradi suma umora in nezakonitega posedovanja orožja ter ga pridržali. Grozi mu do 40 let zapora.

Primer je močno pretresel hrvaško javnost in sprožil dvome v delovanje pravosodnega sistema, saj ima osumljenec obsežno kazensko evidenco in je bil v preteklosti med drugim obsojen zaradi umora dekleta. Policija je proti njemu pred dvema letoma in pol vložila tudi kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega posedovanja orožja, vendar se sojenje še ni začelo, osumljenec pa je bil ves ta čas na prostosti.

Mnogi menijo, da je pravosodni sistem v tem primeru odpovedal, podobno pa sta v ponedeljek ocenila tudi hrvaški premier Andrej Plenković in pravosodni minister Damir Habijan.

Plenković je v izjavi za medije dejal, da je javnost upravičeno ogorčena in da postavlja legitimna vprašanja o delovanju pravosodnega sistema, od katerega pričakuje odločnejši odziv.

Habijan pa je izrazil ogorčenje nad ravnanjem občinskega sodišča in državnega tožilstva ter napovedal izredni nadzor nad njunim delom. "Pričakujem, da bo nadzor končan do konca tedna. Če se potrdijo navedbe, da v dveh letih in pol ni bila razpisana niti ena sodna obravnava, pričakujem začetek disciplinskega postopka," je dejal.

Mladeniča bodo pokopali na mestnem pokopališču v Drnišu.