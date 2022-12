Po umoru 26-letne Elle: policija išče temni mercedes, opažen pred pubom

"Njen videz, njen smeh, način, kako je razsvetlila sobo, ko je vstopila vanjo ... Njen smeh je bil nalezljiv, vsak, ki je bil v njeni bližini, se je imel lepo, rada je imela življenje in imela je toliko čudovitih načrtov za prihodnost. Bila je šele na začetku ." Kot je dodal, božič in družina brez nje nikoli več ne bosta ista. " Bila je lepilo, ki je to veliko družino držalo skupaj. Za vedno jo bomo imeli radi in jo pogrešali. Naša Elle May, najlepša in najsvetlejša zvezda, za vedno."

Kot smo že poročali, policija verjame, da 26-letnica ni bila prvotna tarča streljanja, ampak le naključna žrtev. V incidentu je bil huje poškodovan tudi 28-letni moški, še tri osebe pa so utrpele lažje poškodbe.

Policija išče informacije o temnem mercedesu

Detektivka je na današnji novinarski konferenci povedala, da so policisti govorili z veliko pričami in pregledali ogromno količino posnetkov nadzornih kamer, še vedno pa niso našli morilskega orožja, to je pištole, s katero je bila ubita.

Preiskava po njenih besedah še vedno poteka, policisti pa so trdno odločeni, da bodo našli osebo, odgovorno za Ellino smrt, in jo spravili za zapahe. Javnost je pozvala, naj se javijo, če imajo kakršne koli informacije o primeru, tudi o temnem mercedesu, ki so ga videli na parkirišču lokala v noči streljanja.

Prijeli tri osumljence

Policija je sicer do sedaj v povezavi s streljanjem prijela že tri osebe: 30-letnega moškega, 19-letno žensko in 31-letnega moškega. 19-letnica je proti plačilu varščine že odšla na prostost, 30-letnik, ki je prestajal pogojno kazen, se je iz pripora moral vrniti v zapor, 31-letnik pa ostaja v priporu, poročata BBC in Sky News.

Včeraj je policija sicer objavila posnetek aretacije enega od osumljencev: