Po umoru 29-letnika memphiška policija razpustila enoto Škorpijon

Policija v Memphisu je razpustila tako imenovano specialno enoto Scorpion (Škorpijon), del katere so bili policisti, ki so obtoženi umora 29-letnega Tyrea Nicholsa. Enota je bila ustanovljena oktobra 2021 z namenom, da bi aktivneje preganjala večja kazniva dejanja, kot so kraje avtomobilov in kriminal, povezan s tolpami. Policisti, ki so brutalno pretepli Nicholsa, so se "odločili, da bodo zašli s smeri", je priznala direktorica policije.

Scorpion je kratica za "Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods" (Operacija proti uličnemu kriminalu za ponovno vzpostavitev miru v naših soseskah). Enota je bila sestavljena iz 50 policistov, katerih naloga je bila zmanjševanje ravni kriminala na določenih območjih. A potem ko je pod udarci prav teh policistov, ki bi se morali boriti s kriminalom, 7. januarja obležal 29-letni Tyre Nichols, pristojni ne vidijo več smisla v obstoju takšne enote. "V najboljšem interesu vseh je, da se enota trajno ukine," so sporočili s policije in dodali: "Medtem ko gnusna dejanja nekaterih mečejo sramoto na naziv Škorpijon, je nujno, da mi, policijska uprava Memphisa, sprejmemo proaktivne korake v procesu zdravljenja za vse prizadete." Nicholsova družina je v izjavi prek svojih odvetnikov to odločitev pozdravila in jo označila za "primerno in sorazmerno s tragično smrtjo Tyrea, kot tudi dostojno in pravično odločitev za vse državljane Memphisa".

Enota Škorpijon je bila ustanovljena oktobra 2021 s poudarkom na pregonu večjih kaznivih dejanj, kot so kraje avtomobilov in kazniva dejanja, ki jih zagrešijo tolpe. Njeno delo je v svojem govoru pred enim letom izpostavil župan Memphisa Jim Strickland, ki je dejal, da je mesto uporabilo podatke o kriminalu, "da bi določilo, kje bo enota izvajala svoje dejavnosti pregona v mestu". Od oktobra 2021 do januarja 2022 je enota izvedla 566 aretacij. Zasegli so tudi več kot 100.000 dolarjev gotovine, 270 vozil in 253 kosov orožja.

icon-expand Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills ml., Emmitt Martin III in Justin Smith FOTO: AP

Policistom grozi od 16 do 60 let zapora Spomnimo, policisti v mestu Memphis na jugu ZDA v državi Tennessee so 7. januarja letos zaradi domnevne brezobzirne vožnje ustavili avtomobil, v katerem je bil 29-letni Nichols. Trdili so, da jim je skušal pobegniti, vendar so ga ujeli manj kot 100 metrov pred domačo hišo in ga brutalno pretepli. Zaradi poškodb ledvic in srca je tri dni pozneje v bolnišnici umrl. Pet policistov – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills mlajši, Emmitt Martin III in Justin Smith – je bilo prejšnji teden odpuščenih. Po hitri notranji preiskavi, v kateri je bilo ugotovljeno, da so uporabili prekomerno silo in da pretepenemu niso nudili pomoči, so jih v četrtek priprli. Vsi so obtoženi več kaznivih dejanj, poleg nenamernega umora še ugrabitve, fizičnega napada in zarote. Grozi jim od 16 do 60 let zapora. Štirje od petih so plačali varščino in so bili do petka zjutraj že izpuščeni iz pripora.

V javnosti posnetki brutalnega napada Oblasti v Memphisu so v petek objavile štiri nazorne videoposnetke aretacije 29-letnega, ki prikazujejo brutalno policijsko obravnavo in so polni nasilnih prizorov. Pet zdaj že nekdanjih policistov je mladeniča brcalo in teplo, medtem ko je ta v solzah klical svojo mamo. Iz posnetkov je tudi jasno vidno, da se Nichols aretaciji ni upiral drugače kot z besedami. Nichols je bil temnopolt, prav tako tudi vseh pet policistov, proti katerim so že vložili obtožnice zaradi umora.

Odvetniki družine Nicholsa pa so napad nanj primerjali s policijskim nasiljem nad temnopoltim voznikom Rodneyjem Kingom iz Los Angelesa leta 1991, ki je sprožilo hude nemire v mestu in drugje po ZDA. Na ulicah mirni protestniki Po objavi videoposnetkov so v Memphisu potekali mirni protesti, nekateri protestniki so blokirali glavno avtocesto v mestu, medtem ko so manjše demonstracije potekale drugod po državi. Številni protestniki so nosili transparente, na katerih so zahtevali pravico za Nicholsa in konec "policijskega terorja". "Enota, ki je umorila Tyrea, je bila trajno ukinjena," je protestnik zavpil v megafon in množica je vzklikala. Kljub dežju se je skupina okoli 100 protestnikov tudi v soboto zbrala na trgu pred sedežem memphiške policije, da bi zahtevala spremembo policijskega sistema, za katerega pravijo, da je brutalno ravnanje s temnopoltimi v Memphisu in po vsej državi postalo navada. "Memphis zavzema stališče," je dejal Casio Montez, eden od organizatorjev protesta. "To pomeni, da nekaj delamo prav." Obljubil je, da bodo še naprej pritiskali na direktorico memphiške policije CJ Davis in mestne oblasti, dokler "ne bodo izpolnjene vse zahteve skupnosti", vključno z reformo oddelka za organizirani kriminal.

