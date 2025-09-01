Svetli način
Tujina

Po umoru dveh policistov ga avstralske oblasti iščejo že teden dni

Victoria, 01. 09. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Poblegemu, ki naj bi umoril dva policista v majhnem podeželskem mestu v avstralski Viktoriji, pomagajo nekateri člani skupnosti, je sporočila policija. Dezi Freeman je na begu od prejšnjega torka, ko je policija prispela na njegovo posestvo, da bi izvedla preiskavo, domnevno v zvezi s spolnimi zločini.

Dezi Freeman, znani teoretik zarote, je po umoru dveh policistov pobegnil, policisti pa ga iščejo že sedmi dan.

Njegova žena Amalia Freeman ga je pozvala, naj se preda, in izrazila sožalje družinam policistov, ki naj bi jih ubil, poroča BBC.

"Ljudje vedo, kje je oseba, ki je ubila dva policista," je dejal nadzornik Brett Kahan. "S skrivanjem ali pomočjo pri pobegu Dezija Freemana ste zagrešili izjemno resno kaznivo dejanje," je še pozval prebivalce po domnevi, da ima Freeman pomoč iz skupnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija je v četrtek zvečer aretirala in takoj izpustila Freemanovo in 15-letnika, ko je izvedla racijo na nepremičnini v kraju Porepunkahu. 

Umori so ponovno sprožili vprašanja o tem, kako se avstralske oblasti spopadajo z grožnjo teoretikov zarote – tri leta po podobni zasedi policije v Queenslandu. Freeman je dolgo zagovarjal stališča "suverenega državljana", dokumentirano pa je bilo njegovo sovraštvo do oblasti.

