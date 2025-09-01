Po umoru dveh policistov ga avstralske oblasti iščejo že teden dni

Dezi Freeman, znani teoretik zarote, je po umoru dveh policistov pobegnil, policisti pa ga iščejo že sedmi dan.

Njegova žena Amalia Freeman ga je pozvala, naj se preda, in izrazila sožalje družinam policistov, ki naj bi jih ubil, poroča BBC.

"Ljudje vedo, kje je oseba, ki je ubila dva policista," je dejal nadzornik Brett Kahan. "S skrivanjem ali pomočjo pri pobegu Dezija Freemana ste zagrešili izjemno resno kaznivo dejanje," je še pozval prebivalce po domnevi, da ima Freeman pomoč iz skupnosti.