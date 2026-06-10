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Po umoru najstnice Macron zaskrbljen: Na kocki zaupanje v institucije

Pariz, 10. 06. 2026 15.10 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Umor deklice Lyhanne

Francoski predsednik Emmanuel Macron se po umoru 11-letne deklice boji, da je ogroženo zaupanje v pravosodne institucije. Obenem pa poziva k umiritvi in posvaril pred prenagljenostjo in demagogijo. Javnost je namreč zgrožena, odkar so prišle na dan podrobnosti o predhodni pomanjkljivi obravnavi osumljenca za njeno smrt.

Deklica Lyhanna je konec maja izginila po pouku v svojem mestu Fleurance, severozahodno od Toulousa. Njeno truplo so minuli teden našli približno 15 kilometrov od njenega doma.

Glavnega osumljenca, 41-letnega očeta ene od njenih prijateljic, so v preteklosti že večkrat preiskovali zaradi obtožb posilstva otrok. A v zvezi z zadnjo prijavo iz avgusta lani ga doslej niso še niti zaslišali.

Minuta molka v spomin na 11-letno Lyhanno v francoskem državnem zboru
Minuta molka v spomin na 11-letno Lyhanno v francoskem državnem zboru
FOTO: Profimedia

"Na kocki je zaupanje v naše institucije," je na seji vlade po besedah vladne tiskovne predstavnice dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Izrazil je solidarnost s prizadeto družino, obenem pa pozval tudi k pomiritvi. "Na tragedijo se ne odzovemo s kričanjem," je dejal in posvaril pred prenagljenostjo in demagogijo.

"Jasno, da je prišlo do očitnih pomanjkljivosti. Sedaj moramo razumeti, kaj spada pod individualno odgovornost in kaj zadeva sistemske zdrse znotraj vpletenih javnih služb," je dodal.

Po več mestih v državi se je v ponedeljek na protestih zbralo približno 60.000 ljudi. Nekateri so zahtevali tudi odstop pravosodnega ministra Geralda Darmanina. Ta je to zavrnil, se pa je opravičil za obravnavo osumljenca, ki jo je označil za veliko napako.

Oblasti sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še niso objavile rezultatov obdukcije trupla deklice ali ovadile osumljenca.

'Utrujene smo nad tem, da se z nami ravna kot z idioti'

Primer je ponovno sprožil vprašanja o tem, kako v Franciji obravnavajo obtožbe o spolni zlorabi. Po podatkih neodvisne komisije CIIVISE le sedem odstotkov prijavljenih spolnih napadov na mladoletnike privede do obsodbe, poroča France 24.

Sredi vse večjih zahtev po reformi je tudi zgodba Lée, ki je danes stara 17 let, pri 11 letih pa je zaradi posilstva vložila prijavo. Danes, šest let pozneje, proti moškemu, ki ga obtožuje in še vedno živi le 300 metrov od njene družinske hiše, ni bila vložena nobena obtožba.

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"Jezne smo," je na ponedeljkovem protestu v Parizu dejala Anne-Cecile Mailfert iz skupine za pravice žensk Fondation des Femmes. "Utrujene smo nad tem, da se z nami ravna kot z idioti. Jasno je, da sistem ne deluje, in jasno je, da tisti na odgovornih položajih – vlada in predsednik – ne počnejo tistega, kar bi morali," je bila kritična.

'Glede na težave, s katerimi se soočamo, imamo srečo, da ni teh primerov še več'

Tožilstvo se medtem sklicuje na skopo financiranje in ujetos v številne druge primere ter osredotočenost na vladno prednostno nalogo - boj proti kriminalu, povezanemu z drogami, in nasilju v družini. Slednje pa, kot pravijo, preusmerja sredstva stran od primerov spolnih zlorab otrok in posilstev.

"Glede na težave, s katerimi se soočamo, imamo pravzaprav srečo, da ni tovrstnih primerov še več," pravi pravni referent in sindikalni predstavnik Cyril Papon.

Lani je francoski zakonodajalec David Taupiac francoskemu ministrstvu za pravosodje poslal pismo, v katerem je opozoril na velike kadrovske in operativne težave na tožilstvu v Auchu v njegovem južnem volilnem okraju Gers. "Pomanjkanje virov in osebja povečuje občutek, da je pravosodni sistem zatajil državljane," je med drugim opozoril.

In le leto pozneje je tožilstvo v Auchu po umoru 11-letnice postalo središče naraščajoče politične krize zaradi ravnanja sodstva v primerih spolnega nasilja nad otroki.

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