Po uničenju letala F-16 in smrti pilota Zelenski odpustil poveljnika letalskih sil

Po uničenju enega od dragocenih novih bojnih letal F-16 prihaja v Ukrajini do razočaranja in jeze. Predsednik Volodimir Zelenski je že odpustil poveljnika ukrajinskih letalskih sil, a ni izrecno pojasnil, če je razrešitev poveljnika povezana z nesrečo letala F-16, to je zanikal tudi ukrajinski obrambni minister. Medtem sicer ukrajinske sile napredujejo v Kursku.

Zelenski ni navedel točnega razloga za razrešitev generalpodpolkovnika Nikolaja Oleščuka, a do tega je prišlo le par dni po tem, ko je letalo F-15 ameriške izdelave strmoglavilo, pri čemer je bil ubit tudi pilot. Čeprav bi se naj nesreča zgodila med naletom ruskih raket, je Ukrajina dejala, da vzrok strmoglavljenja ni bil neposredna posledica sovražnikovega napada, temveč se je zgodila tehnična napaka. Generalpodpolkovnik Oleščuk pa naj bi se z nekaterimi politiki sprl o tem, kdo je kriv za to veliko izgubo. Članica parlamentarnega odbora za obrambo Mariana Bezugla je trdila, da je bilo letalo sestreljeno zaradi prijateljskega ognja, ameriški uradnik pa je za Reuters dejal, da nesreči niso botrovali ruski napadi ter da je najverjetneje do strmoglavljenja prišlo zaradi mehanske okvare ali napake pilota.

Zelenski je ob tem dejal, da je treba "okrepiti poveljniško raven zračnih sil". "Neskončno sem hvaležen vsem našim vojaškim pilotom, inženirjem, vojakom mobilnih skupin, enotam zračne obrambe. Vsem, ki se zares borijo za Ukrajino. In to je potrebno tudi na ravni poveljstva, potem se je okrepiti in zaščititi ljudi ter poskrbeti za naše vojake," je dejal v petkovem nočnem nagovoru. Naloge vršilca dolžnosti poveljnika zračnih sil bo v tem času opravljal generalpodpolkovnik Anatolij Krivonožka.

In četudi mnogi menijo, da je razlog za razrešitev polkovnika prav nesreča letala, pa je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov zanikal, da bi bilo odpuščanje Oleščuka s tem povezano. "Rekel bi, da gre le za rotacijo," je dejal za CNN. "Gre za dve ločeni zadevi ... na tej stopnji ju ne bi povezoval," je še dodal in smrt pilota označil za nesrečo, Ukrajina pa naj bi zdaj preiskovala kaj točno se je zgodilo. V nesreči je bil ubit pilot letala F-16 Oleksij Mes, znan tudi kot "Moonfish", njegova smrt pa je bila za Ukrajino še posebej hud udarec, saj so prva letala F-16 prispela v državo šele v začetku tega meseca. Moonfish je bil pa eden redkih pilotov, usposobljenih za njihovo upravljanje. Zelenski je ob včerajšnjih ruskih napadih, v katerih je umrlo šest ljudi, med njimi tudi 14-letna deklica, ponovno pozval zahodne zaveznice, naj povečajo vojaško podporo Ukrajini. "Petkovega smrtonosnega napada v ukrajinskem mestu Harkov ne bi bilo, če bi naše obrambne sile imele možnost uničiti ruska vojaška letala tam, kjer so nameščena. Potrebujemo odločne odločitve naših partnerjev, da bi ustavili ta teror," je opozoril. "Ta potreba je povsem upravičena in ni nobenega razumnega razloga za omejevanje ukrajinske obrambe. Potrebujemo zmogljivosti dolgega dosega."

Kijev napreduje v Kursku In medtem ko Rusi silovito napadajo Ukrajino, pa so ukrajinske sile pri vdoru v rusko zahodno regijo Kursk v zadnjih 24 urah napredovale do dva kilometra v obmejno območje, je sporočil vodja ukrajinske vojske Oleksandr Sirski. Ukrajinska ofenziva in ruski letalski odgovor sta sicer odvrnila pozornost od kopenske kampanje v vzhodni Ukrajini, vendar je Sirski zdaj dejal, da se boji "različne intenzivnosti" nadaljujejo vzdolž celotne frontne črte.

