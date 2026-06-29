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82-letnica zaspala na soncu, sedaj se bori za življenje

San Tan Valley, 29. 06. 2026 16.54 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
L.M.
Ležalnik ob bazenu

82-letna Betty-Lou Summer iz Arizone se bori za življenje, potem ko je med sončenjem ob bazenu zaspala in v zgolj eni uri utrpela hudo vročinsko kap ter opekline na približno 30 odstotkih telesa. Zdravniki opozarjajo, da je pri starejših že kratka izpostavljenost ekstremni vročini lahko življenjsko nevarna.

Betty-Lou Summer se je 11. junija sama odpeljala do bazena v svoji soseski, kjer je nameravala po nedavni upokojitvi preživeti miren dan. Med sončenjem je zadremala in postala neodzivna. Kot poroča ABC15 Arizona, so mimoidoči opazili, da se ne prebuja, in poklicali reševalce. Ti so jo nemudoma umaknili v senco in jo začeli hladiti z mokrimi brisačami.

Ob prihodu v bolnišnico je bilo njeno stanje kritično. Zaradi hude vročinske kapi je doživela hipovolemični šok, odpovedovati so ji začele ledvice, po telesu pa so se pojavile obsežne opekline in mehurji.

Po besedah njene hčerke Michelle Gabbert, ki je zdravnica, opeklin ni povzročilo le sonce. Usodne so bile tudi razgrete kovinske površine ob bazenu. "Vsa mesta, kjer se je njena koža dotikala kovinskega stola, so bila dobesedno ožgana," je povedala.

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Dva dni po sprejemu so Summerjevo premestili v specializirani center za zdravljenje opeklin, kjer so jo priključili na dializo in opravili prvo operacijo odstranjevanja poškodovanega tkiva. Razvil se je še šok, pojavila se je akutna odpoved jeter in ledvic, zdravniki pa sprva niso vedeli, ali bo preživela noč.

Njeno stanje se je od takrat nekoliko izboljšalo, odklopili so jo z ventilatorja in dialize, delovanje jeter in ledvic se je normaliziralo. Kljub temu ostaja na oddelku intenzivne nege za opekline, čaka pa jo dolgotrajno zdravljenje, vključno z več operacijami in presaditvami kože. "Prava bojevnica je," dodaja Gabbertova.

Ob tem opozarja, da so starejši in majhni otroci zaradi slabše regulacije telesne temperature ter tanjše kože še posebej ranljivi v ekstremni vročini. Družine zato poziva k dodatni previdnosti, ustrezni zaščiti pred soncem in redni hidraciji. "Arizonsko sonce je neizprosno. Dovolj je že ena ura, da se zgodi tragedija," zaključuje.

opekline zdravje Arizona vročinska kap sonce

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KOMENTARJI12

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29. 06. 2026 18.35
??? je to novica?
Odgovori
0 0
Malo_sutra
29. 06. 2026 18.18
kaka novica no lepo vas prosim haha
Odgovori
+0
1 1
Xxdproxx
29. 06. 2026 18.01
zakaj da ni ok clanek? prav je tako, kdor ima doma ljudi 70 let + se bolj kot ne vsi isto obnasajo, kot da ni pojdeli vso pamet pa noben drug nic ne ve. tudi glede izpostavljensoti vrocini v teh dneh
Odgovori
+1
2 1
mmickica
29. 06. 2026 18.15
Ja, res je, ampak to pride s starostjo. Ocitno tudi mozgani delajo malo po svoje. Zato jih je potrebno malce nadzorovat in s pretvezo, kot otroke, spravit iz nevarnosti.
Odgovori
+1
2 1
Xxdproxx
29. 06. 2026 18.31
žal, ampak vedno pride do krega…
Odgovori
0 0
Hihitalec
29. 06. 2026 17.31
Gospa okrevajte in naslednje leto uživajte…
Odgovori
+3
3 0
SEJBOBOL
29. 06. 2026 17.30
Je pa res mal brezveze da objavljate vsako cvetko ki si posamezniki zazelijo brezglavo ...
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+4
5 1
Lbllllllllllllllllllllll
29. 06. 2026 17.16
a v sloveniji ni drugih bolj pomembnih novic
Odgovori
-1
4 5
Lbllllllllllllllllllllll
29. 06. 2026 17.16
clickbait
Odgovori
-5
0 5
ljubim svojo državo
29. 06. 2026 17.12
82 let nedavna upokojitev
Odgovori
+6
8 2
devlon
29. 06. 2026 17.10
v Sloveniji pa to beremo, ker...? ker ni drugih novic?
Odgovori
-1
4 5
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