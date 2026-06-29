82-letnica zaspala na soncu, sedaj se bori za življenje

Betty-Lou Summer se je 11. junija sama odpeljala do bazena v svoji soseski, kjer je nameravala po nedavni upokojitvi preživeti miren dan. Med sončenjem je zadremala in postala neodzivna. Kot poroča ABC15 Arizona, so mimoidoči opazili, da se ne prebuja, in poklicali reševalce. Ti so jo nemudoma umaknili v senco in jo začeli hladiti z mokrimi brisačami.
Ob prihodu v bolnišnico je bilo njeno stanje kritično. Zaradi hude vročinske kapi je doživela hipovolemični šok, odpovedovati so ji začele ledvice, po telesu pa so se pojavile obsežne opekline in mehurji.
Po besedah njene hčerke Michelle Gabbert, ki je zdravnica, opeklin ni povzročilo le sonce. Usodne so bile tudi razgrete kovinske površine ob bazenu. "Vsa mesta, kjer se je njena koža dotikala kovinskega stola, so bila dobesedno ožgana," je povedala.
Dva dni po sprejemu so Summerjevo premestili v specializirani center za zdravljenje opeklin, kjer so jo priključili na dializo in opravili prvo operacijo odstranjevanja poškodovanega tkiva. Razvil se je še šok, pojavila se je akutna odpoved jeter in ledvic, zdravniki pa sprva niso vedeli, ali bo preživela noč.
Njeno stanje se je od takrat nekoliko izboljšalo, odklopili so jo z ventilatorja in dialize, delovanje jeter in ledvic se je normaliziralo. Kljub temu ostaja na oddelku intenzivne nege za opekline, čaka pa jo dolgotrajno zdravljenje, vključno z več operacijami in presaditvami kože. "Prava bojevnica je," dodaja Gabbertova.
Ob tem opozarja, da so starejši in majhni otroci zaradi slabše regulacije telesne temperature ter tanjše kože še posebej ranljivi v ekstremni vročini. Družine zato poziva k dodatni previdnosti, ustrezni zaščiti pred soncem in redni hidraciji. "Arizonsko sonce je neizprosno. Dovolj je že ena ura, da se zgodi tragedija," zaključuje.
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