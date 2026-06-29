82-letnica zaspala na soncu, sedaj se bori za življenje

Betty-Lou Summer se je 11. junija sama odpeljala do bazena v svoji soseski, kjer je nameravala po nedavni upokojitvi preživeti miren dan. Med sončenjem je zadremala in postala neodzivna. Kot poroča ABC15 Arizona, so mimoidoči opazili, da se ne prebuja, in poklicali reševalce. Ti so jo nemudoma umaknili v senco in jo začeli hladiti z mokrimi brisačami.

Ob prihodu v bolnišnico je bilo njeno stanje kritično. Zaradi hude vročinske kapi je doživela hipovolemični šok, odpovedovati so ji začele ledvice, po telesu pa so se pojavile obsežne opekline in mehurji.

Po besedah njene hčerke Michelle Gabbert, ki je zdravnica, opeklin ni povzročilo le sonce. Usodne so bile tudi razgrete kovinske površine ob bazenu. "Vsa mesta, kjer se je njena koža dotikala kovinskega stola, so bila dobesedno ožgana," je povedala.