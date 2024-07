Po usklajeni sabotaži hitrih vlakov še sabotaže optičnih omrežij

Med prizadetimi departmaji so Bouches-du-Rhone, Aude, Oise, Herault, Meuse in Drome, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do novih sabotaž prihaja nekaj dni po napadih na francosko omrežje hitrih vlakov, zaradi katerih je bil v minulih dneh prekinjen ali moten promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi mesti v tujini. Odpovedanih je bilo tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom.