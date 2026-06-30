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Po 'usodnem da' padla med navijače, Hrvaška ju vabi na medene tedne

Philadelphia / Zagreb, 30. 06. 2026 11.11 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
"Iz ZDA prihaja zgodba, ki dokazuje, da najlepših turističnih doživetij pogosto ni mogoče načrtovati," pravijo v Hrvaški turistični skupnosti.

Potem ko sta mladoporočenca Ashton in Zach Smith v Philadelphii po poročnem obredu nepričakovano postala del spontanega slavja več sto hrvaških navijačev, ju je Hrvaška turistična skupnost povabila na poročno potovanje k našim južnim sosedom.

Mladoporočenca Ashton in Zach Smith iz Philadelphie si verjetno nista predstavljala, da bo njun poročni dan postal tudi ena najbolj prisrčnih zgodb letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Potem ko sta si v mestni hiši izrekla 'usodni da', sta ob izhodu naletela na nepričakovan prizor – več sto hrvaških navijačev, ki so se zbirali pred tekmo hrvaške nogometne reprezentance proti Gani.

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Namesto običajnih čestitk ju je pričakala množica nasmejanih ljudi, pesem, navijanje, fotografiranje in spontano slavje, ki se je v nekaj trenutkih spremenilo v nepozabno poročno praznovanje na mestnem trgu. "To je bil trenutek, ki ga ne bova nikoli pozabila," sta povedala mladoporočenca.

Od spontanega srečanja do poročnega potovanja

Zgodba je hitro zaokrožila med hrvaškimi navijači in turističnimi predstavniki. Na pobudo navijaškega kluba Croatian Fans Embassy We Croats (Mi Hrvati) in njegovega predstavnika Igorja Čavlovića se je odzvala tudi Hrvaška turistična skupnost (HTS), ki je Ashton in Zacha povabila na poročno potovanje na Hrvaško. "Par je povabilo z navdušenjem sprejel, podrobnosti njunega obiska in program potovanja pa bodo znani v prihodnjih tednih," so ob tem sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

"Iz ZDA prihaja zgodba, ki dokazuje, da najlepših turističnih doživetij pogosto ni mogoče načrtovati," pravijo v Hrvaški turistični skupnosti.
"Iz ZDA prihaja zgodba, ki dokazuje, da najlepših turističnih doživetij pogosto ni mogoče načrtovati," pravijo v Hrvaški turistični skupnosti.
FOTO: Lynsey Reynard

"Dogodek je še enkrat pokazal, da najlepših turističnih zgodb pogosto ni mogoče načrtovati. Nastanejo spontano – skozi srečanja med ljudmi, iskrene nasmehe in trenutke, ki ostanejo v spominu. Prav takšno izkušnjo sta doživela tudi Ashton in Zach, ki sta na svoj poročni dan nepričakovano postala del velike hrvaške navijaške družine, kmalu pa bosta Hrvaško spoznala še kot mladoporočenca na poročnem potovanju," so še poudarili v HTS.

Hrvaška mladoporočenca slavje nogomet poročno potovanje

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