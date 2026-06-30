Po 'usodnem da' padla med navijače, Hrvaška ju vabi na medene tedne

Mladoporočenca Ashton in Zach Smith iz Philadelphie si verjetno nista predstavljala, da bo njun poročni dan postal tudi ena najbolj prisrčnih zgodb letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Potem ko sta si v mestni hiši izrekla 'usodni da', sta ob izhodu naletela na nepričakovan prizor – več sto hrvaških navijačev, ki so se zbirali pred tekmo hrvaške nogometne reprezentance proti Gani.

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Namesto običajnih čestitk ju je pričakala množica nasmejanih ljudi, pesem, navijanje, fotografiranje in spontano slavje, ki se je v nekaj trenutkih spremenilo v nepozabno poročno praznovanje na mestnem trgu. "To je bil trenutek, ki ga ne bova nikoli pozabila," sta povedala mladoporočenca.

Od spontanega srečanja do poročnega potovanja

Zgodba je hitro zaokrožila med hrvaškimi navijači in turističnimi predstavniki. Na pobudo navijaškega kluba Croatian Fans Embassy We Croats (Mi Hrvati) in njegovega predstavnika Igorja Čavlovića se je odzvala tudi Hrvaška turistična skupnost (HTS), ki je Ashton in Zacha povabila na poročno potovanje na Hrvaško. "Par je povabilo z navdušenjem sprejel, podrobnosti njunega obiska in program potovanja pa bodo znani v prihodnjih tednih," so ob tem sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

"Iz ZDA prihaja zgodba, ki dokazuje, da najlepših turističnih doživetij pogosto ni mogoče načrtovati," pravijo v Hrvaški turistični skupnosti. FOTO: Lynsey Reynard