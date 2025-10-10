Po uvedbi sankcij Madžari na pomoč Srbom: okrepili bodo dobavo nafte

"Ker ima Mol pomembno vlogo pri oskrbi Srbije s surovo nafto in gorivom, se lahko naši srbski prijatelji zanesejo na povečane dobave Mola," je Peter Szijjarto zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije so posledično v četrtek začele veljati tudi za NIS. Kot rok za spremembe lastništva je bil sicer sprva določen 25. februar, a so bili nato ukrepi zoper srbsko energetsko podjetje večkrat prestavljeni.

Uvedba sankcij v praksi pomeni ukinitev dobave nafte NIS s strani hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf). Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.