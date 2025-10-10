Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po uvedbi sankcij Madžari na pomoč Srbom: okrepili bodo dobavo nafte

Budimpešta / Beograd, 10. 10. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
10

Madžarska energetska skupina Mol bo po dokončni uvedbi sankcij ZDA proti Naftni industriji Srbije (NIS) povečala dobave nafte v Srbijo, je sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Ob tem je opozoril, da ta okrepljena dobava ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav nafte iz Hrvaške.

"Ker ima Mol pomembno vlogo pri oskrbi Srbije s surovo nafto in gorivom, se lahko naši srbski prijatelji zanesejo na povečane dobave Mola," je Peter Szijjarto zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije so posledično v četrtek začele veljati tudi za NIS. Kot rok za spremembe lastništva je bil sicer sprva določen 25. februar, a so bili nato ukrepi zoper srbsko energetsko podjetje večkrat prestavljeni.

Uvedba sankcij v praksi pomeni ukinitev dobave nafte NIS s strani hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf). Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.

MOL
MOL FOTO: Shutterstock

Szijjarto je danes ocenil, da Molova okrepljena dobava nafte v Srbijo ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav iz Hrvaške. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v četrtek v televizijskem nagovoru dejal, da ima Srbija zalog za rafiniranje dovolj do 1. novembra. Z gorivom ne bo težav do novega leta, je dodal.

srbija nafta mol
Naslednji članek

Trump zavrnil vprašanje: Ena najslabših novinark, kar ste jih videli

Naslednji članek

20-milijardna valutna zamenjava med ZDA in Argentino

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
10. 10. 2025 10.42
Kaj mi jim nismo sposobni prodati nafte in da mi zaslužimo. In potem govorimo kakšni so drugi ki nas prehitevajo z leve in desne.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
10. 10. 2025 10.40
Zakaj le? Saj je fućo govoril, da ima nafte kolikor hočeš, in da sploh ni frke. Sprašujemo se pa lahko tudi glede Madžarske - kaj neki dela v EU??? To je že zdavnaj za ven vreč. To enostavno ni "naše" in tudi ne paše k nam. Ta evropska ideja, da se morajo pri pomembnih glasovanjih vse članice strinjat, je navadna cokla pod noge. Tudi ne razumem modela, ki se dela kvazi "desca", torej anti LGBTQ, anti liberalizmu, itd.,... potem pa je obešen za vrat Evropski uniji in ne zna reči: "Ne, hvala,... ne grem se več". Kakšen desc je to? A je to sploh dedec, ki takole živi na ramenih drugih?
ODGOVORI
0 0
krpati
10. 10. 2025 10.38
Zelo lepo in držite drug z drugim ne pa z kakšnimi iz drugega planeta oz kontinenta....
ODGOVORI
0 0
jung
10. 10. 2025 10.36
Lepo
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
10. 10. 2025 10.35
+2
Madžari so zanesljiv in prijateljski narod, tudi Sloveniji.
ODGOVORI
3 1
bandit1
10. 10. 2025 10.37
Saj jim filamo žepe s tem da imamo 3 "konkurenčne " trgovce z gorivi.
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
10. 10. 2025 10.31
+4
Bravo tako se dela...jenki je zlo.
ODGOVORI
6 2
bronco60
10. 10. 2025 10.17
+4
Nas bo pa EU požrla, da ne bomo imeli za burek, zdej jih pa še poslušamo in futramo.
ODGOVORI
8 4
gozdar1
10. 10. 2025 10.21
-5
Brez eu bo bili srbi (in mi) precej na slabšem.
ODGOVORI
3 8
Professor
10. 10. 2025 10.14
+5
Odličen primer dobrososedskih odnosov.
ODGOVORI
9 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286