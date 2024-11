Po Valencii na udaru še Barcelona: pod vodo ceste in terminal na letališču

Španci tudi danes obupano pogledujejo v nebo, saj so znova napovedane nove obilne padavine. Prebivalci so na svoje mobilne telefone prejeli opozorila civilne zaščite, vključno s priporočili, naj ostanejo doma in se izogibajo nepotrebnim potovanjem. Več cest v Kataloniji je že pod vodo, tudi deli letališča Barcelona–El Prat.

Zaradi obilnega deževja so danes 50 odhodnih letov iz letališča že odpovedali, še 17 so jih prestavili. Pod vodo je Terminal 1 in parkirišče. S posnetkov, ki so zaokrožili po spletu, je razvidno, da so potniki s prtljago hodili po terminalu, ki ga je zalila voda. Ta je ponekod kot slap tekla tudi iz stropa.