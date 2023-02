Po vdoru kurdskih aktivistov iz dvorane evakuirali evropske poslance

Okoli ducat kurdskih aktivistov je na balkonu nad plenarno dvorano Evropskega parlamenta izobesilo transparente s podobo kurdskega voditelja Abdullaha Öcalana in skandiralo proti turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu . Poslanci, ki so v tem času sodelovali v razpravi o zelenem načrtu za evropsko industrijo, so razpravo prekinili in zapustili dvorano, poročajo tuji mediji.

"To se trenutno dogaja v Evropskem parlamentu. Kurdski aktivisti so prekinili plenarno zasedanje, poslance so evakuirali. Upajmo, da bodo vsi ostali varni," na spletu sporočila Katalin Cseh, madžarska evropska poslanka iz gibanja Momentum, ter ob tem delila videoposnetek dogajanja. Ta prikazuje skupino, ki na balkonu, namenjenem obiskovalcem Parlamenta, pleza po stekleni ograji.

"Morali bi glasovati, a je bila dvorana evakuirana, dokler ne prispe policija in odstrani protestnike," pa je zapisal evroposlanec Seán Kelly, ki je ob tem dodal, da bo zaradi incidenta prišlo do temeljitega premisleka o varnosti v Parlamentu. "Prav tako bomo preverili, ali je kateri poslanec prijavil njihov prihod ter ali so bili pregledani," je dodal.