Več milijonov vredni laboratorijski vzorci uničeni: 'Zbirali smo jih kar 30 let'

Vzorci so bili shranjeni v posodah, hlajenih s tekočim dušikom pri temperaturi –190 stopinj Celzija. Nekje med 22. in 23. decembrom naj bi prišlo do prekinitve dobave tekočega dušika v 16 kriogenih rezervoarjev. In čeprav lahko rezervoarji zdržijo brez dušika štiri dni, je bil en dan več za vzorce z več institucij usoden.

Raziskovalce Karolinskega inštituta na Švedskem je po praznikih, ko so se vrnili na svoja delovna mesta, dočakalo bridko razočaranje. Desetletja vzorcev, ki so jih zbirali, so bila povsem uničena, poroča Guardian.

"To se je zgodilo v najslabšem možnem času," je dejal dekan južnega kampusa Matti Sällberg. Na univerzi so sprožili preiskavo in kljub temu, da nič ne kaže na to, da bi šlo za sabotažo, so incident prijavili policiji. Švedski mediji so poročali, da je ocenjena vrednost izgubljenih vzorcev več milijonov evrov.

"Najhuje je, ker so uničeni vzorci bolnikov, ki pomagajo pri raziskovanju levkemije. Zbirali so jih kar 30 let," je dodal Sällberg. Vsi vzorci so bili namenjeni izključno raziskavam, z upanjem, da se bodo lahko uporabili v prihodnjih raziskavah."Ti vzorci so bili predmet obsežnih študij, načrtovanih pa jih je bilo še več."

Karolinski inštitut je sicer sedež Nobelove skupščine, ki izbira dobitnika Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino.