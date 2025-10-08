Okoli šotorov se je hitro nabiral sneg, zato so ga morali čistiti na 90 minut: 'Nismo si upali zaspati'

Ena največjih iskalno-reševalnih akcij na Mount Everestu se je uspešno končala, so sporočile tibetanske oblasti. Na stotine pohodnikov je bilo namreč čez vikend ujetih v globokem snegu v odročni dolini Karma, potem ko je območje zajela nenavadno močna snežna nevihta.

V dolini, ki leži na nadmorski višini približno 4200 metrov, je snežilo vso soboto. V nedeljo so reševalci na varno pospremili približno 350 pohodnikov, v torek pa so na varno rešili še preostalih 200 ljudi, poroča The Guardian.

Skupno so od nedelje evakuirali 580 pohodnikov in več kot 300 lokalnih vodnikov, pastirjev z jaki in drugega podpornega osebja.

Nek kitajski pohodnik je povedal, da si njihova skupina v soboto ni upala spati, saj se je okoli njihovih šotorov hitro nabiral sneg, zaradi česar so ga morali čistiti vsakih 90 minut. Zaradi poslabšanja vremena so se odločili, da se v nedeljo spustijo z gore.

"Na poti smo srečali očeta našega vodnika, ki ga je prišel iskat. Takrat smo izvedeli, da je tudi v dolini močno snežilo; vaščani, ki niso mogli stopiti v stik s svojimi otroki na gori, so bili zelo zaskrbljeni," je njegovo izjavo povzel The Guardian.