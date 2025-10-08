Svetli način
Tujina

Okoli šotorov se je hitro nabiral sneg, zato so ga morali čistiti na 90 minut: 'Nismo si upali zaspati'

Lhasa, 08. 10. 2025 08.08 | Posodobljeno pred 34 minutami

Avtor
K.H.
Oblasti v Tibetu so sporočile, da so reševalci po več dneh uspeli spraviti na varno še preostalih 200 ljudi. Ti so bili od sobote zaradi močnega snežnega meteža ujeti v dolini Karma v bližini vzhodne stene Mount Everesta. Kot je povedal eden od pohodnikov, si v soboto niso upali spati, saj se je okoli šotorov hitro nabiral sneg, ki so ga vztrajno čistili.

Ujeti na gori Mount Everest
Ujeti na gori Mount Everest FOTO: AP

Ena največjih iskalno-reševalnih akcij na Mount Everestu se je uspešno končala, so sporočile tibetanske oblasti. Na stotine pohodnikov je bilo namreč čez vikend ujetih v globokem snegu v odročni dolini Karma, potem ko je območje zajela nenavadno močna snežna nevihta.

V dolini, ki leži na nadmorski višini približno 4200 metrov, je snežilo vso soboto. V nedeljo so reševalci na varno pospremili približno 350 pohodnikov, v torek pa so na varno rešili še preostalih 200 ljudi, poroča The Guardian.

Skupno so od nedelje evakuirali 580 pohodnikov in več kot 300 lokalnih vodnikov, pastirjev z jaki in drugega podpornega osebja. 

Nek kitajski pohodnik je povedal, da si njihova skupina v soboto ni upala spati, saj se je okoli njihovih šotorov hitro nabiral sneg, zaradi česar so ga morali čistiti vsakih 90 minut. Zaradi poslabšanja vremena so se odločili, da se v nedeljo spustijo z gore.

"Na poti smo srečali očeta našega vodnika, ki ga je prišel iskat. Takrat smo izvedeli, da je tudi v dolini močno snežilo; vaščani, ki niso mogli stopiti v stik s svojimi otroki na gori, so bili zelo zaskrbljeni," je njegovo izjavo povzel The Guardian.

Baza na Mount Everestu
Baza na Mount Everestu FOTO: AP

Regija najvišje gore na svetu ostaja začasno zaprta za javnost, poroča Xinhua, vključno z dolinama Karma in Rongshar ter Čo Oju.

Dolino Karma so zahodni popotniki prvič raziskali pred stoletjem. V zadnjih letih Mount Everest v Tibetu privablja vse več obiskovalcev. Lani je regijo Everesta obiskalo več kot 540.000 turistov, kar je nov rekord. Oktober je za to območje vrhunec sezone, ki ga običajno spremlja jasno in milo vreme, zato je snežna nevihta precej "neobičajna" za ta čas. 

mount everest šotor tibet snežni metež
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
08. 10. 2025 09.17
Zimska idila juhej
ODGOVORI
0 0
losser
08. 10. 2025 08.59
+2
To zgleda kot zrče poleti. Vsak deb1l lahko gre tja
ODGOVORI
2 0
HolopjeHitler
08. 10. 2025 08.50
+1
Včasih so tja lazli alpinisti danes pa vsak bebec, ki bi se igral frajerja. Pričakujem da se bo kmalu tja podal naš pernati ljubitelj hrenovk, da ga ponesejo na vrh sveta.
ODGOVORI
2 1
bb5a
08. 10. 2025 08.46
+6
Pa to je hujš gužva k pa na naših avtocestah...
ODGOVORI
6 0
