Okoli šotorov se je hitro nabiral sneg, zato so ga morali čistiti na 90 minut: 'Nismo si upali zaspati'

Ena največjih iskalno-reševalnih akcij na Mount Everestu se je uspešno končala, so sporočile tibetanske oblasti. Na stotine pohodnikov je bilo namreč čez vikend ujetih v globokem snegu v odročni dolini Karma, potem ko je območje zajela nenavadno močna snežna nevihta.
V dolini, ki leži na nadmorski višini približno 4200 metrov, je snežilo vso soboto. V nedeljo so reševalci na varno pospremili približno 350 pohodnikov, v torek pa so na varno rešili še preostalih 200 ljudi, poroča The Guardian.
Skupno so od nedelje evakuirali 580 pohodnikov in več kot 300 lokalnih vodnikov, pastirjev z jaki in drugega podpornega osebja.
Nek kitajski pohodnik je povedal, da si njihova skupina v soboto ni upala spati, saj se je okoli njihovih šotorov hitro nabiral sneg, zaradi česar so ga morali čistiti vsakih 90 minut. Zaradi poslabšanja vremena so se odločili, da se v nedeljo spustijo z gore.
"Na poti smo srečali očeta našega vodnika, ki ga je prišel iskat. Takrat smo izvedeli, da je tudi v dolini močno snežilo; vaščani, ki niso mogli stopiti v stik s svojimi otroki na gori, so bili zelo zaskrbljeni," je njegovo izjavo povzel The Guardian.
Regija najvišje gore na svetu ostaja začasno zaprta za javnost, poroča Xinhua, vključno z dolinama Karma in Rongshar ter Čo Oju.
Dolino Karma so zahodni popotniki prvič raziskali pred stoletjem. V zadnjih letih Mount Everest v Tibetu privablja vse več obiskovalcev. Lani je regijo Everesta obiskalo več kot 540.000 turistov, kar je nov rekord. Oktober je za to območje vrhunec sezone, ki ga običajno spremlja jasno in milo vreme, zato je snežna nevihta precej "neobičajna" za ta čas.
