Po več hudih nesrečah vodnih skuterjev na Jadranu velika akcija nadzora

Samo na področju splitsko-dalamtinske županije sta se ta teden zgodili dve hujši nesreči z vodnimi skuterji. V eni od teh je umrla 41-letna Nemka, še isti dan pa se je v trčenju dveh plovil na Hvaru težje poškodovala francoska državljanka.

Pristojni hrvaški organi so se zato odločili, da na območju osmih pristaniških mest na Jadranu danes med 11. in 18. uri izvedejo veliko akcijo povečanega nadzora nad izposojo in uporabo tovrstnih plovil, ki so jo poimenovali Jet-ski 2021. Kot so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, so se za ta korak odločili po vrsti nesreč na morju, v katerih so bili udeleženi vozniki vodnih skuterjev, ena od teh pa se je končala celo tragično.