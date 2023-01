Po več ko 20 letih iz zapora prišla znana ameriška vohunka

"Kubanci so dobro vedeli za vse, kar smo vedeli o njih, in so to lahko izkoristili v svojo korist. Poleg tega je lahko v pogovorih s kolegi vplivala na ocene o Kubi, našla pa je tudi priložnost, da je pridobljene informacije posredovala drugim silam," je dejala, poroča britanski BBC .

Predala jim je tudi informacije o ameriških vohunih, ki so delovali proti komunističnemu režimu takratnega kubanskega voditelja Fidela Castra.

Na sled so ji prišli po tem, ko je FBI leta 2001 razbil mrežo kubanskih vohunov v Miamiju. Med skrivno preiskavo njenega stanovanja so na prenosnem računalniku našli navodila kubanskih vohunskih šefov, zaradi česar so jo septembra 2001 aretirali in obtožili zaradi vohunjenja in posredovanja obrambnih informacij Kubi.

V začetku leta 2002 so jo obsodili na 25 let zapora, potem ko je priznala krivdo. Sodnik, ki je presodil, da je ogrožala ZDA, je tudi odredil, da mora biti po izpustitvi iz zapora pet let pod nadzorom. V tem času bodo nadzirali tudi njeno uporabo interneta, ne sme pa niti delati za vlado, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

Ob izreku sodbe je dejala, da je ameriška politika do Kube kruta in nepravična, zato je Havani pomagala v obrambi pred vsiljevanjem ameriških vrednot in ameriškega političnega sistema. Na bes in razočaranje kubanske emigrantske skupnosti na Floridi je tako vztrajala pri trditvah o upravičenosti svojih dejanj.