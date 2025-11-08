Svetli način
Tujina

Po več kot 100 letih našli diamant, ki je krasil krono Habsburžanov

Ottawa, 08. 11. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 45 minutami

Lea Marušič
Po več kot 100 letih so v Kanadi našli cesarske dragulje družine Habsburžanov. In med njimi je še posebej dragocen 137-karatni velikanski diamant, znan kot Florentinski. Kako so lahko dragulji za tako dolgo izginili, kakšna je njihova vrednost in kakšna je njihova usoda?

Nekoč je pripadal mogočni družini Medici, vladarjem Firenc, po izumrtju rodu pa je prešel v roke Habsburžanov. Ko pa je kraljeva družina pobegnila z Dunaja, se je zdelo, da je diamant izginil brez sledu, z njim pa tudi vsaka gotovost o njegovi usodi. Žena Karla I., cesarica Cita, je morala pobegniti v Kanado. In s seboj je vzela tudi dragulje.

"Vedno je imela s seboj majhen rjav kovček. Bil je res kot majhen kovček za izseljence. Preprosto so ga dali v sef in ga zaklenili," se spominja Karl Habsburg, glava družine Habsburg-Lorraine.

Cesarica Cita
Cesarica Cita FOTO: Profimedia

Potomci nekdanje habsburške cesarske družine pravijo, da legendarni diamant ni bil nikoli ukraden ali izgubljen, temveč je bil varovan na skrivaj. Lokacijo diamanta je cesarica zaupala le dvema svojima sinovoma in jima naročila, naj informacije hranita zaupne še vsaj 100 let po Karlovi smrti. Bala se je namreč, da bi razkritje lokacije dragulja lahko ogrozilo tako diamant kot njene naslednike.

"Seveda so tam nekateri predmeti, ki družini veliko pomenijo. Omenil bom samo enega. Na primer, tam je zlati plašč, ki je pripadal Jožefu II. Moj dedek ga je nosil na smrtni postelji na Madeiri," je povedal Karl Habsburg.

Pred kratkim je je v imenu Habsburžanov odpotoval v Kanado zlatar Christoph Köchert. Njegova naloga je bila ugotoviti, ali so predmeti v sefu res tisti, ki so bili tako dolgo pogrešani. Kaj pa njihova vrednost? "Vsakega je samo po en kos. In so zelo iskani, vendar na to vprašanje ne bomo nikoli odgovorili, ker kosi ne bodo prodani," je dejal zlatar.

Dragulji bodo vsaj zaenkrat ostali v Kanadi in bojo v tamkajšnjem muzeju razstavljeni v zahvalo za sprejem družine.

Naslednji članek

Rusija v Ukrajini znova napadla energetsko infrastrukturo

Naslednji članek

Iz ZDA prišel v Pariz, ubil odtujeno ženo in njenega ljubimca, zdaj obsojen na 30 let zapora

JanezNovak13
08. 11. 2025 17.02
+1
Samo ne v Louvre in bo vse na varnem.
St. Gallen
08. 11. 2025 16.41
-1
Torej se vo tovornjak z maskami tudi nasel
TEHNOVED
08. 11. 2025 16.52
+1
ja v Švici!!
Marjasc
08. 11. 2025 16.39
+0
Dva bosanca sta ze napoti v kanado..
DUCATY
08. 11. 2025 16.23
-1
Baje so bili tudi na Bledu.
