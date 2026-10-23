Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po več kot 150 letih konec voženj s kočijami v Centralnem parku

New York, 23. 10. 2026 06.28 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U. Z. K. STA
Konjske vprege v Centralnem parku

Mestni svet New Yorka je s 40 glasovi za, sedmimi proti in ob dveh vzdržanih glasovih potrdil zakon o prepovedi kočij s konjsko vprego, ki velja za vseh pet mestnih občin. Veljati naj bi začela 1. junija 2028, čeprav kočijaži skupaj s sindikatom prevoznikov napovedujejo tožbo za blokado zakona. Prepoved bo končala več kot 150 let staro tradicijo voženj v Centralnem parku.

Nasprotniki konjskih vpreg, večinoma borci za pravice živali, so za kampanjo proti kočijam uporabili smrt 18-letnega indijskega turista Romancha Mahajana, po kateri je mestni svet poimenoval zakon, ki ga bo v kratkem podpisal župan Zohran Mamdani. Mahajana je umrl ob padcu s kočije, potem ko je prestrašeni konj zbezljal.

Preberi še Konj podivjal, s kočije padel najstnik, ki je podlegel poškodbam

Prepoved bo končala več kot 150 let staro tradicijo voženj s kočijami v Centralnem parku, čeprav kočijaži skupaj s sindikatom prevoznikov napovedujejo tožbo za blokado zakona, poročajo newyorški mediji. Proti prepovedi se je že prej izrekel predsednik ZDA Donald Trump, čigar stolpnica stoji blizu parka. Dejal je, da želijo uničiti lepo newyorško tradicijo.

Predsednica organizacije Central Park Conservancy Betsy Smith je ob sprejetju zakona opozorila, da vožnje s kočijami pomenijo resno, tudi smrtno nevarnost za obiskovalce parka, voznike in konje.

Kathleen Schatzmann iz organizacije Animal Legal Defense Fund pa je glasovanje označila za začetek bolj humanega in varnega pristopa k turizmu v mestu. Po njenih besedah zakon predvideva postopno ukinitev dejavnosti, hkrati bo zagotovil pomoč delavcem in zaščito konjem.

Predsednica mestnega sveta Julie Menin je poudarila, da Centralni park letno obišče 42 milijonov ljudi, kočije pa vozijo po zelo obremenjenih območjih. Spomnila je na številne primere, ko so se konji prestrašili in ušli nadzoru.

Zakon predvideva humano namestitev konj in pomoč delavcem, ki bodo zaradi prepovedi ostali brez dela. Podrobnosti prehodnega načrta za zaposlene in lastnike naj bi pripravili prihodnje leto.

Sindikat prevoznikov (TWU), ki zastopa približno 200 voznikov in lastnikov kočij, je napovedal tožbo. Po njihovem mnenju zakon ne zagotavlja konkretnega denarnega nadomestila za izgubljena delovna mesta, licence, mestna dovoljenja in podjetja, čeprav so številni lastniki v dejavnost vložili življenjske prihranke, poroča New York Post.

Lastniki kočij so v sredo in četrtek protestirali pred mestno hišo. "Vložil sem 400.000 dolarjev, da bi pred dvema letoma razširil očetove sanje, zdaj pa prihajate in mi jih želite ukrasti," je dejal Francesco Riccobono, čigar družina se z dejavnostjo ukvarja že skoraj stoletje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vožnja s kočijo prepoved new york mestni svet konjska vprega

'Vse gre na vaš račun. Toda potem mi morate izročiti Ukrajino'

24ur.com Mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o parkirnem odloku
24ur.com Nova ureditev parkiranja: ena dovolilnica na stanovanje
24ur.com Rumen karton Jankoviću: umik parkirnega odloka gre na ustavno sodišče
24ur.com Rušenje kampa v Novalji v zadnjem hipu preprečili mestni svetniki
24ur.com Do sredine julija zaprt avtocestni priključek Šentvid
24ur.com Območja za pešce v soseskah MOL: motorni promet popolnoma prepovedan
24ur.com Bi zakon o zaščiti živali prepovedal predstave v Lipici?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Kako znova najti stik s svojim telesom in užitkom v vsakdanjem življenju
Kako znova najti stik s svojim telesom in užitkom v vsakdanjem življenju
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
okusno
Portal
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022