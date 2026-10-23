Po več kot 150 letih konec voženj s kočijami v Centralnem parku

Nasprotniki konjskih vpreg, večinoma borci za pravice živali, so za kampanjo proti kočijam uporabili smrt 18-letnega indijskega turista Romancha Mahajana , po kateri je mestni svet poimenoval zakon, ki ga bo v kratkem podpisal župan Zohran Mamdani. Mahajana je umrl ob padcu s kočije, potem ko je prestrašeni konj zbezljal.

Prepoved bo končala več kot 150 let staro tradicijo voženj s kočijami v Centralnem parku, čeprav kočijaži skupaj s sindikatom prevoznikov napovedujejo tožbo za blokado zakona, poročajo newyorški mediji. Proti prepovedi se je že prej izrekel predsednik ZDA Donald Trump , čigar stolpnica stoji blizu parka. Dejal je, da želijo uničiti lepo newyorško tradicijo.

Predsednica organizacije Central Park Conservancy Betsy Smith je ob sprejetju zakona opozorila, da vožnje s kočijami pomenijo resno, tudi smrtno nevarnost za obiskovalce parka, voznike in konje.

Kathleen Schatzmann iz organizacije Animal Legal Defense Fund pa je glasovanje označila za začetek bolj humanega in varnega pristopa k turizmu v mestu. Po njenih besedah zakon predvideva postopno ukinitev dejavnosti, hkrati bo zagotovil pomoč delavcem in zaščito konjem.

Predsednica mestnega sveta Julie Menin je poudarila, da Centralni park letno obišče 42 milijonov ljudi, kočije pa vozijo po zelo obremenjenih območjih. Spomnila je na številne primere, ko so se konji prestrašili in ušli nadzoru.

Zakon predvideva humano namestitev konj in pomoč delavcem, ki bodo zaradi prepovedi ostali brez dela. Podrobnosti prehodnega načrta za zaposlene in lastnike naj bi pripravili prihodnje leto.

Sindikat prevoznikov (TWU), ki zastopa približno 200 voznikov in lastnikov kočij, je napovedal tožbo. Po njihovem mnenju zakon ne zagotavlja konkretnega denarnega nadomestila za izgubljena delovna mesta, licence, mestna dovoljenja in podjetja, čeprav so številni lastniki v dejavnost vložili življenjske prihranke, poroča New York Post.

Lastniki kočij so v sredo in četrtek protestirali pred mestno hišo. "Vložil sem 400.000 dolarjev, da bi pred dvema letoma razširil očetove sanje, zdaj pa prihajate in mi jih želite ukrasti," je dejal Francesco Riccobono, čigar družina se z dejavnostjo ukvarja že skoraj stoletje.