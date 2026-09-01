Po več kot 270 dneh na morju ameriški mornarji prihajajo v Pattayo

Novembra 2025 je letalonosilka iz Kalifornije odplula na misijo v Južnokitajsko morje, nato pa so jo še pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ki so se začeli pred šestimi meseci, preusmerili na Bližnji vzhod. A po več kot 270 dneh na morju so se pojavila poročila o slabšanju življenjskih razmer in slabem duševnem zdravju mornarjev in marincev na krovu, vključno s poskusi samomora. To je sprožilo mnoge kritike na račun Trumpove vojne proti Iranu. Ameriški predsednik je sicer kritike zavrnil in dejal, da napotitev "sploh ni trajala dovolj dolgo".

Letalonosilka USS Abraham Lincoln FOTO: AP

In zdaj je tega konec. Letalonosilka bo v torek okoli 17. ure po srednjeevropskem času pristala v pristanišču Laem Chabang, je povedal župan Pattaye Poramase Ngampiches. Za prevoz mornarjev v Pattayo in nazaj je pripravljenih približno 40 avtobusov, vojake pa bodo prevažali v skupinah, dokler letalonosilka v nedeljo ne odpluje. Po srečanju z ameriškimi uradniki je Poramase dejal, da pripadniki ameriške vojske ne bodo smeli sodelovati pri nekaterih dejavnostih, kot sta jadralno padalstvo in uživanje konoplje. Medicinsko konopljo so na Tajskem legalizirali leta 2022, prodajalne s tovrstnimi izdelki pa so postale pogost prizor v tajskih mestih, poroča Guardian. Nekoč mirna ribiška vasica Pattaya se je v 60. letih prejšnjega stoletja med vietnamsko vojno močno spremenila, ko so ameriški vojaki med dopustom začeli prihajati tja na počitek in rekreacijo. Mesto je od takrat postalo izjemno priljubljeno med tujimi turisti, znano pa je po plažah in nočnem življenju, ki že dolgo vzbuja pozornost zaradi spolnega turizma.

V Pattayi pričakujejo obisk ameriških mornarjev in marincev FOTO: AP