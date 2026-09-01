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Po več kot 270 dneh na morju ameriški mornarji prihajajo v Pattayo

Pattaya, 01. 09. 2026 15.42 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
V Pattayi pričakujejo obisk ameriških mornarjev in marincev

Oblasti v tajskem letoviškem mestu Pattaya so okrepile varnostne ukrepe, saj se pripravljajo na prihod več tisoč mornarjev in marincev z letalonosilke USS Abraham Lincoln, ki so na morju preživeli več kot 270 zaporednih dni. Za varnost in drugo potrebno pomoč bo skrbelo približno 600 uradnikov.

Novembra 2025 je letalonosilka iz Kalifornije odplula na misijo v Južnokitajsko morje, nato pa so jo še pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ki so se začeli pred šestimi meseci, preusmerili na Bližnji vzhod.

A po več kot 270 dneh na morju so se pojavila poročila o slabšanju življenjskih razmer in slabem duševnem zdravju mornarjev in marincev na krovu, vključno s poskusi samomora. To je sprožilo mnoge kritike na račun Trumpove vojne proti Iranu. Ameriški predsednik je sicer kritike zavrnil in dejal, da napotitev "sploh ni trajala dovolj dolgo".

Letalonosilka USS Abraham Lincoln
Letalonosilka USS Abraham Lincoln
FOTO: AP

In zdaj je tega konec. Letalonosilka bo v torek okoli 17. ure po srednjeevropskem času pristala v pristanišču Laem Chabang, je povedal župan Pattaye Poramase Ngampiches. Za prevoz mornarjev v Pattayo in nazaj je pripravljenih približno 40 avtobusov, vojake pa bodo prevažali v skupinah, dokler letalonosilka v nedeljo ne odpluje.

Po srečanju z ameriškimi uradniki je Poramase dejal, da pripadniki ameriške vojske ne bodo smeli sodelovati pri nekaterih dejavnostih, kot sta jadralno padalstvo in uživanje konoplje. Medicinsko konopljo so na Tajskem legalizirali leta 2022, prodajalne s tovrstnimi izdelki pa so postale pogost prizor v tajskih mestih, poroča Guardian.

Nekoč mirna ribiška vasica Pattaya se je v 60. letih prejšnjega stoletja med vietnamsko vojno močno spremenila, ko so ameriški vojaki med dopustom začeli prihajati tja na počitek in rekreacijo. Mesto je od takrat postalo izjemno priljubljeno med tujimi turisti, znano pa je po plažah in nočnem življenju, ki že dolgo vzbuja pozornost zaradi spolnega turizma.

V Pattayi pričakujejo obisk ameriških mornarjev in marincev
V Pattayi pričakujejo obisk ameriških mornarjev in marincev
FOTO: AP

Poramase je za AFP povedal, da so oblasti nedavno zaostrile ukrepe proti spolnim delavkam, vendar je zanikal, da bi bilo to povezano s prihodom ameriških vojakov. Lokalna podjetja so dobila opozorila, naj ameriškim mornarjem ne zaračunavajo previsokih cen, na ulicah pa je prisotnih več policistov.

Vodja mestne policije Anek Srathongyoo je dejal, da so organom pregona odredili okrepitev varnostnih ukrepov, da bi preprečili neželene incidente. Poudaril je, da bodo vsi pripadniki ameriške vojske, ki bodo kršili tajsko zakonodajo, ustrezno kazensko obravnavani.

Lokalni lastniki podjetij, ki zaradi vojne v Iranu občutijo upad turizma, prihod novih gostov pričakujejo z veseljem. Nad lokalnim barom ob plaži je visel transparent z napisom: "Dobrodošli vsi pripadniki ameriške vojske. Hvala za vašo službo." Bualuang Ponok, zaposlena v baru, je povedala, da je med prejšnjimi obiski že videla pripadnike ameriške vojske, vendar od tokratne posadke ne pričakuje velikega števila gostov. "Pravijo, da bo sem prišlo 5000 ljudi, ampak koliko jih bo dejansko prišlo do nas?" je dejala.

uss abraham lincoln tajska pattaya letalonosilka

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96bimBo
01. 09. 2026 16.19
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