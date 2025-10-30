Po več kot 30 letih bodo ZDA znova testirale jedrsko orožje

"Zaradi programov testiranj drugih držav sem ministrstvu za vojno naročil, naj začne enakovredno testirati naše jedrsko orožje," je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social tik pred srečanjem s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.
Dodal je, da imajo ZDA več jedrskega orožja kot katera koli druga država. "Rusija je na drugem mestu, Kitajska pa daleč zadaj na tretjem," je še zapisal, a ob tem opozoril, da jih bodo Kitajci dohiteli v petih letih.
Poudaril je, da je v svojem prvem mandatu naročil posodobitev in prenovo ameriškega arzenala in da "ni imel druge izbire", čeprav se zaveda uničujoče moči jedrskega orožja.
V zapisu Trump ni podrobneje pojasnil, kako bodo potekala testiranja, je pa zagotovil, da se bodo začela "takoj".
Po poročanju BBC gre za očiten preobrat dolgoletne ameriške politike. Zadnji test jedrskega orožja so namreč ZDA izvedle leta 1992 v podzemnem objektu v zvezni državi Nevada. Istega leta je nato takratni predsednik ZDA George H. W. Bush uvedel moratorij na jedrske poskuse.
Trumpova napoved prihaja po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da je Rusija preizkusila podvodni dron na jedrski pogon. Pred tem so izvedli še preizkus napredne rakete Burevestnik na jedrski pogon, ki naj bi imela neomejen doseg.
"Ker drugi preizkušajo jedrsko orožje, je primerno, da to storimo tudi mi. Lokacije jedrskih poskusov bodo določene pozneje," je po srečanju s Šijem na Air Force One komentiral Trump.
Območje v Nevadi, na katerem so leta 1992 zadnjič izvedli test jedrskega orožja, je sicer še vedno pod nadzorom ameriških oblasti. "Če bi bilo potrebno, bi lahko območje ponovno odobrili za testiranje jedrskega orožja," je sporočil Nacionalni muzej jedrske znanosti in zgodovine.
ZDA so prvič vstopile v jedrsko dobo s prvo detonacijo jedrskega orožja julija 1945 v puščavi Alamogordo v Novi Mehiki. Kasneje so postale edina država na svetu, ki je uporabila jedrsko orožje v vojskovanju, potem ko so avgusta istega leta med drugo svetovno vojno odvrgle dve atomski bombi na japonski mesti Nagasaki in Hirošima, še poroča BBC.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.