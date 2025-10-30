Svetli način
Tujina

Po več kot 30 letih bodo ZDA znova testirale jedrsko orožje

Washington, 30. 10. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
20

Ameriški predsednik Donald Trump je vojsko pozval, naj znova začne s testiranjem ameriškega jedrskega orožja. ZDA so zadnji test jedrskega orožja izvedle leta 1992 v Nevadi, nato pa uvedle moratorij na jedrske poskuse.

"Zaradi programov testiranj drugih držav sem ministrstvu za vojno naročil, naj začne enakovredno testirati naše jedrsko orožje," je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social tik pred srečanjem s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. 

Dodal je, da imajo ZDA več jedrskega orožja kot katera koli druga država. "Rusija je na drugem mestu, Kitajska pa daleč zadaj na tretjem," je še zapisal, a ob tem opozoril, da jih bodo Kitajci dohiteli v petih letih. 

Poudaril je, da je v svojem prvem mandatu naročil posodobitev in prenovo ameriškega arzenala in da "ni imel druge izbire", čeprav se zaveda uničujoče moči jedrskega orožja. 

V zapisu Trump ni podrobneje pojasnil, kako bodo potekala testiranja, je pa zagotovil, da se bodo začela "takoj". 

Po poročanju BBC gre za očiten preobrat dolgoletne ameriške politike. Zadnji test jedrskega orožja so namreč ZDA izvedle leta 1992 v podzemnem objektu v zvezni državi Nevada. Istega leta je nato takratni predsednik ZDA George H. W. Bush uvedel moratorij na jedrske poskuse.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Trumpova napoved prihaja po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da je Rusija preizkusila podvodni dron na jedrski pogon. Pred tem so izvedli še preizkus napredne rakete Burevestnik na jedrski pogon, ki naj bi imela neomejen doseg. 

Preberi še Putin testiral podvodni dron Pozejdon: 'Doseže lahko katerokoli celino'

"Ker drugi preizkušajo jedrsko orožje, je primerno, da to storimo tudi mi. Lokacije jedrskih poskusov bodo določene pozneje," je po srečanju s Šijem na Air Force One komentiral Trump. 

Območje v Nevadi, na katerem so leta 1992 zadnjič izvedli test jedrskega orožja, je sicer še vedno pod nadzorom ameriških oblasti. "Če bi bilo potrebno, bi lahko območje ponovno odobrili za testiranje jedrskega orožja," je sporočil Nacionalni muzej jedrske znanosti in zgodovine. 

ZDA so prvič vstopile v jedrsko dobo s prvo detonacijo jedrskega orožja julija 1945 v puščavi Alamogordo v Novi Mehiki. Kasneje so postale edina država na svetu, ki je uporabila jedrsko orožje v vojskovanju, potem ko so avgusta istega leta med drugo svetovno vojno odvrgle dve atomski bombi na japonski mesti Nagasaki in Hirošima, še poroča BBC. 

mojcd
30. 10. 2025 10.29
Hladna vojna je nazaj, kmalu bo topla
ODGOVORI
0 0
Bebo2
30. 10. 2025 10.16
-3
končno jim je kapnilo da je to nujno, ne vem kaj pa so počeli zadnja tri leta
ODGOVORI
0 3
abcde1234
30. 10. 2025 10.03
+5
Lepo, lepo. Zaradi enega podkupljenega Zelenskega bo svet šel v atomsko vojno. Pa JTM, naj pocrkajo vsi Ukrajinci, zakaj bi zaradi njih in njihovega rinjenja v prepovedan NATO nastradal cel svet?
ODGOVORI
6 1
Vera in Bog
30. 10. 2025 09.52
-2
Putin kaj praviš na to?
ODGOVORI
1 3
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 09.54
+3
Da jim bo počasi kokic zmanjkalo... Potrpljenja pa še imajo.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 09.44
+1
Edina sreča za Burevesnika!
ODGOVORI
1 0
Protoc
30. 10. 2025 09.43
+9
Vojni genocidni narod ki ni bil nikoli obtožen, za svoje vojaske zločine po svetu
ODGOVORI
9 0
GMajky
30. 10. 2025 09.40
+12
tolk o zelenem prehodu, js bom mogu pa nehat na drva kurt, zarad globalnega segrevanja!!!
ODGOVORI
12 0
Vera in Bog
30. 10. 2025 10.00
+1
In kupil toplotno ki pol manj greje 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
CorbaMorba
30. 10. 2025 09.36
+4
A lh populacije stopi skupaj in pospravi s temi prepotentnimi starčki? Lp
ODGOVORI
5 1
rdeča petokraka
30. 10. 2025 09.28
-6
Kontaminirana Nevada, čestitam Donko!
ODGOVORI
1 7
Artechh
30. 10. 2025 09.27
+6
Važno da mesec živi v svojem mehurčku ker sedaj amo tiktok in se kaj težkega ne more zgoditi.
ODGOVORI
8 2
lusma00
30. 10. 2025 09.25
+4
Desnuharska bolezen ne pozna meja
ODGOVORI
7 3
proofreader
30. 10. 2025 09.20
-3
Kje bodo testirali? Predlagam Kremelj.
ODGOVORI
6 9
shadow_777
30. 10. 2025 09.24
+3
Predlagam otočje Bikini. Bolj ga uničiti več ne morejo.
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 09.45
+3
Js pa Ramštajn ali Fašington.
ODGOVORI
3 0
Ne morem verjet
30. 10. 2025 09.14
+8
zanesljiva pot do Nobelove nagrade za mir
ODGOVORI
11 3
simc167
30. 10. 2025 09.09
+10
Norosti kralja Donalda: Trumpovi popadki se ne bodo dobro končali
ODGOVORI
18 8
bb5a
30. 10. 2025 09.07
+6
A na Venezueli?
ODGOVORI
10 4
