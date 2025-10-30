Po več kot 30 letih bodo ZDA znova testirale jedrsko orožje

"Zaradi programov testiranj drugih držav sem ministrstvu za vojno naročil, naj začne enakovredno testirati naše jedrsko orožje," je Donald Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social tik pred srečanjem s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

Dodal je, da imajo ZDA več jedrskega orožja kot katera koli druga država. "Rusija je na drugem mestu, Kitajska pa daleč zadaj na tretjem," je še zapisal, a ob tem opozoril, da jih bodo Kitajci dohiteli v petih letih.

Poudaril je, da je v svojem prvem mandatu naročil posodobitev in prenovo ameriškega arzenala in da "ni imel druge izbire", čeprav se zaveda uničujoče moči jedrskega orožja.

V zapisu Trump ni podrobneje pojasnil, kako bodo potekala testiranja, je pa zagotovil, da se bodo začela "takoj".

Po poročanju BBC gre za očiten preobrat dolgoletne ameriške politike. Zadnji test jedrskega orožja so namreč ZDA izvedle leta 1992 v podzemnem objektu v zvezni državi Nevada. Istega leta je nato takratni predsednik ZDA George H. W. Bush uvedel moratorij na jedrske poskuse.