Po več kot 40 letih izbruhnil vulkan La Soufriere, evakuirali 16.000 ljudi

Na izbruh vulkana so bili tokrat pripravljeni, saj je bil ukaz za evakuacijo približno 16.000 ljudi, ki živijo v rdečem območju blizu vulkana, izdan že v četrtek.

Evakuirane sprejemajo St. Lucia, Grenada, Barbados in Antigua, za okoli 2000 ljudi pa so poskrbeli v zavetiščih otoka St. Vincent, ki je del države St. Vincent in Grenadini s približno 100.000 prebivalci.

Vzhodni Karibi imajo 19 aktivnih vulkanov, od tega jih je 17 na 11 otokih, dva pa sta pod morjem blizu otoka Grenada.