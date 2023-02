Pokojna osnovnošolska učiteljica je na pravico čakala več kot 52 let. Njenega morilca je pomagal ujeti prav ogorek, ki so ga davnega leta 1971 na prizorišču brutalnega umora našli ob žrtvi in ga tudi shranili, čeprav takrat testiranje DNK še ni bilo na voljo. Zdaj je testiranje razkrilo morilca, a brez vneme burlingtonskih policistov ne bi šlo.