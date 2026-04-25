Tujina

Po več kot 50 letih v ZDA usmrtitve tudi s strelskimi vodi

Washington, 25. 04. 2026 13.46 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Ameriško pravosodno ministrstvo

Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da bodo kot metodo usmrtitve obsojencev na smrt na zveznih sodiščih znova dovolili tudi usmrtitev s strelskimi vodi. Poleg tega bo ponovno dovolilo tudi uporabo smrtonosnih injekcij s pentobaribitalom. V času prve Trumpove administracije so sicer izvedli več usmrtitev kot pod katerim koli predsednikom v sodobni zgodovini.

Pod administracijo nekdanjega predsednika Joeja Bidna je ministrstvo za pravosodje razveljavilo večino ukrepov sprejetih v prvem mandatu predsednika Donalda Trumpa v zvezi z razširitvijo smrtne kazni na zvezni ravni. Trumpova administracija pa si prizadeva za povečanje in pospešitev primerov smrtne kazni, so v petek sporočili uradniki. Stališče aktualne vlade je, da smrtna kazen odvrača ljudi od najhujših zločinov, čeprav raziskave tega ne potrjujejo.

"Prejšnja vlada ni izpolnila svoje dolžnosti zaščite ameriškega ljudstva, saj ni hotela izvršiti najstrožje kazni proti najnevarnejšim zločincem, vključno s teroristi, morilci otrok in morilci policistov," je izjavil vršilec dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Todd Blanche in dodal, da pod Trumpom zvezna vlada spet stoji na strani žrtev.

"Med sprejetimi ukrepi so ponovna uvedba protokola o smrtni injekciji, ki se je uporabljal med prvim mandatom predsednika Trumpa. Razširitev protokola vključuje dodatne načine usmrtitve, kot je strelski vod ter poenostavitev notranjih postopkov za pospešitev izvrševanja smrtnih kazni," navaja sporočilo ministrstva.

V času prve Trumpove administracije so bile smrtonosne injekcije s pentobarbitalom uporabljene za izvedbo 13 usmrtitev v času prve Trumpove administracije – več kot pod katerimkoli predsednikom v sodobni zgodovini. Bidenova administracija je pentobarbital umaknila iz zveznega protokola zaradi pomislekov o morebitnem nepotrebnem trpljenju in bolečini.

Preberi še Na Floridi usmrtili moškega, ki so ga obsodili pred 35 leti

V ZDA obsojajo na smrt večinoma po državnih zakonodajah v tistih državah, kjer tovrstne kazni še niso odpravili. Umori se na primer večinoma poganjajo po državnih zakonodajah, v posebnih primerih pa tudi po zveznih zakonih.

Trenutno v ZDA usmrtitev s strelskim vodom dovoljuje pet zveznih držav. Marca so v Južni Karolini opravili četrto usmrtitev s strelskim vodom v ZDA, potem ko so tovrstno kaznovanje opustili v 70. letih prejšnjega stoletja.

Od takrat so se usmrtitve izvajale s pomočjo smrtonosnih injekcij, vendar pa so se zvezne države začele v zadnjih soočati s pomanjkanjem ustreznih sredstev, ki jih proizvajalci niso več hoteli prodajati v ta namen. Tako sedaj tudi uplinjajo in ubijajo s strelnim orožjem.

ameriška vlada zda smrtna kazen strelski vod

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

lusma00
25. 04. 2026 14.45
A bo kramp tudi prišel pred strelski vod..še natanjahuja naj prime za roko pa bo mir
Puško v koruzo
25. 04. 2026 14.36
Bolano. Bolan predsednik, bolana država.
