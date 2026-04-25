Po več kot 50 letih v ZDA usmrtitve tudi s strelskimi vodi

Pod administracijo nekdanjega predsednika Joeja Bidna je ministrstvo za pravosodje razveljavilo večino ukrepov sprejetih v prvem mandatu predsednika Donalda Trumpa v zvezi z razširitvijo smrtne kazni na zvezni ravni. Trumpova administracija pa si prizadeva za povečanje in pospešitev primerov smrtne kazni, so v petek sporočili uradniki. Stališče aktualne vlade je, da smrtna kazen odvrača ljudi od najhujših zločinov, čeprav raziskave tega ne potrjujejo.

"Prejšnja vlada ni izpolnila svoje dolžnosti zaščite ameriškega ljudstva, saj ni hotela izvršiti najstrožje kazni proti najnevarnejšim zločincem, vključno s teroristi, morilci otrok in morilci policistov," je izjavil vršilec dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Todd Blanche in dodal, da pod Trumpom zvezna vlada spet stoji na strani žrtev.

"Med sprejetimi ukrepi so ponovna uvedba protokola o smrtni injekciji, ki se je uporabljal med prvim mandatom predsednika Trumpa. Razširitev protokola vključuje dodatne načine usmrtitve, kot je strelski vod ter poenostavitev notranjih postopkov za pospešitev izvrševanja smrtnih kazni," navaja sporočilo ministrstva.

V času prve Trumpove administracije so bile smrtonosne injekcije s pentobarbitalom uporabljene za izvedbo 13 usmrtitev – več kot pod katerimkoli predsednikom v sodobni zgodovini. Bidenova administracija je pentobarbital umaknila iz zveznega protokola zaradi pomislekov o morebitnem nepotrebnem trpljenju in bolečini.