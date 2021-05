Z ekshumacijo bodo poskušali razvozlati skrivnost neznanega trupla

Primer je pritegnil tudi mednarodno zanimanje in na spletu dvignil veliko prahu. "Ljudje že več kot 70 let ugibajo, kdo je bil ta moški in kako je umrl," je dejala generalna državna tožilka v Južni Avstraliji Vickie Chapman . Prejšnji mesec je sporočila, da je odločitev o ekshumaciji sledila "močnemu javnemu interesu" za primer.

Toda nenavadno število stvari, najdenih ob telesu, je spodbujalo nenehna ugibanja. Med stvarmi so bili kovček, oblačila z odstranjenimi etiketami in nepovezanimi zapisi, za katere se je domnevalo, da so šifra. V roki je imel tudi raztrgan košček papirja, na katerem so bile natisnjene besede Tamam Shud ali "končano" .

Truplo so našli 1. decembra 1948 na plaži Somerton v južnoavstralskem mestu Adelajda. Bilo je naslonjeno ob morski zid, oblečeno v obleko in kravato. V žepih ni bilo ničesar, kar bi razkrivalo njegovo identiteto. Začetne preiskave in obdukcija so pustile primer nerešen. Moškega so pokopali na pokopališču v Adelajdi pod nagrobnim kamnom, na katerem je pisalo samo "neznani moški".

Kaj zdaj?

V sredo so začeli izkopavanja na grobišču, toda lokalni medij Nine Newsporoča, da so se začetna prizadevanja gibala počasneje, kot so pričakovali, zaradi težke gline in negotovosti, ali je bil moški pokopan v krsti. Dostop do posmrtnih ostankov je lahko prvi korak v procesu oblikovanja profila DNK in odkrivanja odgovorov o enem najbolj znanih nerešenih primerov v državi.

Oblasti so sporočile, da bodo, če bo mogoče dobiti dovolj dokazov o DNK, poskušale identificirati moškega in odkriti, od kod prihaja. "Tehnologija, ki nam je zdaj na voljo, je očitno svetlobna leta pred tehnikami, ki so bile na voljo ob odkritju tega trupla v poznih štiridesetih letih," je dejala pomočnica direktorja za forenzične znanosti Južne Avstralije dr. Anne Coxon. Kot je dodala, so tovrstni testi zelo zapleteni, vendar bodo preiskovalci uporabili "vse razpoložljive metode, da bi zaključili to skrivnost".

Primer je sicer del operacije Persevere, v okviru katere želijo identificirati vse neznane človeške ostanke v Južni Avstraliji. "To je zgodba, ki je zajela domišljijo ljudi po vsej državi in ​​po vsem svetu– vendar verjamem, da bomo končno lahko dobili nekaj odgovorov," je dejala tožilka Chapmanova.