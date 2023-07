Po več kot desetih letih aretirali moškega, ki je umoril 11 žensk

Od decembra leta 2011 so na plažah newyorškega Long Islanda odkrili ostanke skupno 11 ženskih trupel, policija pa vse do danes ni našla krivca ali krivcev. Nato pa so policisti okrožja Suffolk na otoku sporočili, da so aretirali 59-letnega Rexa Heuermanna in ga obtožili umorov.

Policija je v okviru preiskave sprva iskala 24-letno prostitutko, ki je izginila leta 2010. Njeno truplo so decembra 2011 odkrili pod peskom na obali Atlantika na Long Islandu, kasneje pa so na okoliških plažah našli še deset trupel. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dolga leta iskanja krivca so med Newyorčani sprožala različne teorije, med drugim, da je v umor vpleteno tudi vodstvo lokalne policije, saj so bile žrtve večinoma prostitutke. Policija je bila deležna celo obtožb, da zaradi tega razloga ne napreduje s preiskavo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odvetnik družin dveh umorjenih prostitutk je sporočil, da sta družini veseli preboja v preiskavi, vendar naj bi bili še vedno trdno prepričani, da Heuermann ni edini krivec za umore.