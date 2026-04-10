Tujina

Po več kot desetletju Kitajska znova za mizo s Tajvanom

Peking, 10. 04. 2026 16.18 pred 18 dnevi 2 min branja 14

Avtor:
L.M.
Srečanje Ši Džinpinga in Cheng Li-wun

Kitajski predsednik Ši Džinping je gostil voditeljico tajvanske Nacionalistične stranke, kar je prvo tovrstno srečanje po več kot desetletju. Cilj Pekinga je okrepiti idejo skupne kitajske identitete in spodkopati zaupanje Tajvana v Washington, medtem ko Tajvan krepi svojo obrambo.

Kitajski predsednik Ši Džinping je v Pekingu gostil Cheng Li-wun, predsednico tajvanske Nacionalistične stranke (Kuomintang). To je, kot poroča The New York Times, prvo takšno srečanje po več kot desetletju. Sporočilo Pekinga je jasno: prihodnost Tajvana naj bo povezana s Kitajsko, ne z Združenimi državami.

Srečanje razkriva strategijo Kitajske, da vpliva na notranjo politiko Tajvana z navezovanjem stikov s strankami, ki so bolj odprte za sodelovanje s Pekingom. Medtem ko Kitajska zavrača stike z vladajočo Demokratično napredno stranko (DPP), ki zavrača kitajske ozemeljske zahteve, ohranja tesne vezi z Nacionalistično stranko, ki zagovarja tesnejše odnose.

FOTO: Profimedia

"Svet danes še zdaleč ni miren in mir je še toliko bolj dragocen," je Ši Džinping po poročanju tajvanske televizije povedal Li-wunovi na začetku pogovorov. "Rojaki na obeh straneh ožine so Kitajci, ena družina, in želja po miru, razvoju, izmenjavah in sodelovanju je skupna težnja," je dodal. Cheng Li-wun je temu pritrdila ter izpostavila skupno kulturno dediščino in potencialne koristi Tajvana v okviru Džinpingove vizije "velike prenove kitajskega naroda". V javnih izjavah se ni dotaknila stalnih vojaških pritiskov Kitajske na otok.

Srečanje dodatno povečuje pritisk na tajvanskega predsednika Lai Ching-teja, ki zagovarja jasno ločeno prihodnost Tajvana in krepitev lastne obrambe, tudi z obsežnim povečanjem vojaškega proračuna. Analitiki menijo, da želi Ši Džinping med tajvanskimi volivci spodbuditi dvom o smiselnosti zanašanja na ZDA in poudariti prednosti bolj spravljive politike do Pekinga.

FOTO: Profimedia

Džinping se med drugim pripravlja na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in želi okrepiti podobo Kitajske kot dejavnika stabilnosti, kar bi lahko uporabil kot argument proti ameriški prodaji orožja Tajvanu.

V anketah se večina prebivalcev opredeljuje izključno kot Tajvanci, zaupanje v Kitajsko pa ostaja nizko, še nižje kot zaupanje v ZDA, kljub nedavnim trgovinskim sporom.

Kitajska sicer ponuja gospodarske spodbude, a te spodkopava stalna vojaška dejavnost v okolici otoka, vključno z vajami, ki simulirajo blokado in invazijo. Po mnenju tajvanskega analitika za The New York Times Li-wun kot opozicijska voditeljica nima prave pogajalske moči, da bi dosegla zmanjšanje teh pritiskov.

Kitajska Tajvan Ši Džinping Cheng Li-wun
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
10. 04. 2026 19.56
šefica kuomintanga in šef komunistične partije, pred skoraj 80 leti sta se ta dva prvaka (mao in čankajšek) skoraj pobila, vnuki se želijo pobotati
Odgovori
+1
1 0
mr.poper
10. 04. 2026 20.10
Ja sedaj je ostala samo diplomacija zdržati ,da menjajo oran.. klo --- vna ,ki je totalno nesposoben in škodljiv -sad .
Odgovori
+0
1 1
turkiz
10. 04. 2026 18.49
Kitajska ima komunistični social kapitalizem. Novi družbeni red,ki daje neverjetne rezultate. Tajvan če je pameten in izgleda da je bo lepo sodeloval s Kitajsko,ki postaja svetovna velesila na vseh področjih in ni več razlike med kapitalističnim Tajvanom in "Komunistično" Kitajsko. Zato bo lahko kot provinca Kitajske zaživela ekspanzivno življenje. Bravo za obe državi...
Odgovori
-1
3 4
mojito88521
10. 04. 2026 19.00
Kitajska ime že dalj časa Tajvan za svojega. Bojim se, da je "sodelovanje" le nov poskus uradne priključitve Tajvana Kitajski.
Odgovori
+2
2 0
Emil Gyöfi
10. 04. 2026 17.37
En narod dve ideologiji. To je migrantska država Kitajcev ki se ne strinjajo z komunistično ideologijo. Združeni bodo močnejši. Tudi najslabši mir je boljši od dobre vojne. Nasilje tvori samo nasilje.
Odgovori
+2
4 2
patogen
10. 04. 2026 17.33
Kitajski sta že dve Kitajski, sedaj je vprašanje ali pač bosta komunistični obe, ali demokratični.
Odgovori
-3
1 4
borjac
10. 04. 2026 17.20
Tajvan je otok na katerem živijo Kitajci , Tajvanci ne obstajajo , slej ko prej bo Tajvanski otok prevzela Kitajska , to spoznavajo tudi Kitajci na Tajvanu ,.... zaščitili naj bi jih ZDA ???? le kako ??? saj so zbežali iz Vietnama , zbežali iz Afganistana , sedaj so se po nalogu Židov zapletli v vojno z Iranom , raketirajo , in vendar ne zmagujejo , ZDA letalonosilke so se umaknile pred Iranci .... in kako naj bi zaščitili Tajvan ??? vojaško?? proti Kitajcem z gorečimi letalonosilkami ne bo šlo , Iranci nimajo letal , nimajo protiletalske obrambe , pa vendar so jim Američanom zbili kar nekaj letal , KITAJCI PA IMAJO VSE TO OROŽJE , Torej ???
Odgovori
+3
7 4
Komentatorskijunky
10. 04. 2026 17.32
Ši Džipeng gleda situacijo bolj pragmatično kot ti. On se zaveda moči US in jo ne podcenjuje - preberi si knjigo "Umetnost vojne" in boš bolje razumel njegovo strategijo. Kitajec je pragmatičen trgovec. Vidi, da z vojno ne dosežeš ciljev. Ironično; vojna je obrabna reakcija, sodelovanje je pot. Preberi si knjigo
Odgovori
+6
6 0
patogen
10. 04. 2026 17.34
Borčina, pa ti znaš brati? Da sta Kitajski obe? Žuli te le, ker nista obe komunistični. Ampak to je tvoj problem.
Odgovori
-4
1 5
WWCS
10. 04. 2026 17.14
Prosim, poročajte o novicah objektivno in pošteno. Srečanje med Xi Jinpingom in Zheng Liwenom je predstavljalo Kitajsko komunistično partijo oziroma Kuomintang. Napačno je v poročilu navajati Kitajsko in Tajvan skupaj; pravilna izraza sta celinska Kitajska in Tajvan Kitajska.
Odgovori
-1
0 1
Komentatorskijunky
10. 04. 2026 17.12
Dobra novica. Sicer ne poznam ozadja ampak ljudje se morajo pogovarjati, sodelovati, napredek, ne pa vojskovanja, umiranja in sprenevedanja v stilu "posebna operacija"
Odgovori
+2
3 1
bronco60
10. 04. 2026 16.29
Kaj pa vem.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
