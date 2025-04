Isabella po dveh letih dobila družino, na sodišče odšla z vrtčevsko skupino

Včasih se otroci ne rodijo iz trebuha, ampak iz srca, je malčke podučila vzgojiteljica in ravnateljica vrtca v ameriški zvezni državi Michigan, ki je posvojila dva otroka. Neprecenljivo znanje o drugačnih družinah je njena skupina nabirala tudi na izletu na sodišče, kjer niso sedli na zatožno klop, ampak so stali ob strani svoji prijateljici, ki je po dobrih dveh letih tudi uradno dobila posvojitelje ter 14 sester in bratov. Ekskurzijo si je zamislila posvojenka Isabella, ki se je za to priložnost preoblekla v princesko. Tudi njena celotna skupina iz vrtca se je za sodišče našemila v svoje najljubše junake.