Po več kot treh mesecih vulkan na La Palmi nehal bruhati

Izbruh vulkana na španskem otoku La Palma, ki je uničil na stotine domov in veliko kmetijskih površin, je uradno končan. To so več kot tri mesece po začetku izbruha sporočile španske oblasti. Lava in pepel sta od 19. septembra na majhnem otoku uničila več kot 1000 domov, pa tudi šole, cerkve in zdravstvene centre.

Oznanilo konca izbruha je sledilo desetdnevni nizki aktivnosti vulkana Cumbre Vieja na otoku La Palma, enem od Kanarskih otokov, ki ležijo ob severozahodni obali Afrike. Izbruh, ki se je začel 19. septembra ter v zrak pognal reko staljenih kamnin in pepel s strupenimi plini, neposredno ni povzročil nobenih poškodb ali smrtnih žrtev. Vendar pa sta lava in pepel uničila 1345 domov, večinoma na zahodni strani otoka La Palma, pa tudi šole, cerkve, zdravstvene centre in namakalno infrastrukturo na kmetijskih površinah. Počasna reka lave je na svoji poti proti Atlantiku prekrila 1250 hektarjev površine, večinoma je šlo za nasade banan, ki so poleg turizma glavni vir prihodka na otoku La Palma. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Izbruh, ki so ga spremljali pogosti potresi, je bil prvi po letu 1971 in najdaljši na otoku La Palma, kjer živi približno 83.000 ljudi. Okoli 7000 prebivalcev je moralo zapustiti domove, mnogi pa so imeli na voljo le nekaj minut, da rešijo svoje stvari. Po podatkih lokalnih oblasti bi lahko škoda zaradi izbruha presegla 900 milijonov evrov. Španski premier Pedro Sanchez, ki je otok med izbruhom večkrat obiskal, je obljubil, da bo vlada La Palmi pomagala pri obnovi po nesreči. "Ko bo lava prenehala teči, si bodo vse pristojne institucije pospešeno prizadevale za popravilo, obnovo in ponovno vzpostavitev boljše prihodnosti na otoku La Palma," je Sanchez dejal med obiskom na otoku prejšnji mesec. PREBERI ŠE Bruhanje ognjenika na La Palmi se umirja, prebivalci priredili božični sejem Španska vlada je doslej obljubila 225 milijonov evrov pomoči za obnovo, vključno z nakupom začasnih stanovanj in zagotavljanjem finančne pomoči ljudem, ki so izgubili delo. Vendar pa se številni domačini pritožujejo, da državna pomoč prihaja prepočasi, nekateri pa naj bi že razmišljali o selitvi z otoka. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da bo čiščenje uničenih površin in odstranjevanje velikih količin pepela s stavb in cest trajalo več let. Vulkan bo prav tako še kar nekaj časa sproščal strupene pline, ki bi lahko ogrozili prebivalstvo otoka. Tudi lava se bo še dolgo ohlajala, preden bo temperatura dosegla varno raven. Lava iz vulkana je ob padanju v ocean ob otoku La Palma ustvarila dva nova polotoka, enega v velikosti približno 44 hektarjev in enega s približno petimi hektarji.