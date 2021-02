Po več letih tavanja po divjini ovnu pobrili 35 kilogramov volne

Baaracka so našli na začetku februarja, ko je taval po grmičasti pokrajini v Viktoriji, približno 40 kilometrov severno od Melbourna v Avstraliji. "Z vsakim dnem je njegova volna postajala daljša, njegova stiska čedalje večja, njegove možnosti za preživetje pa čedalje manjše,"so zapisali v društvu.

Kot so še pojasnili, so se ovce, kot potomke divjega muflona, odlično prilagajale letnemu času. Potem pa so jih udomačili in selektivno vzrejali, kar je pripeljalo do veliko pasem ovac, ki potrebujejo letno striženje. Če se jih ne brije redno, se lahko nelagodno počutijo in so celo življenjsko ogrožene.