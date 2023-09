Po več tednih iskanja vendarle našli izgubljeno psičko

Paula Rodriguez je 18. avgusta začenjala počitnice v ZDA, ko so ji med prestopom na letališču v Atlanti zavrnili vstopno vizo. Potovanja ni smela nadaljevati, zato se je drugi dan vračala nazaj v domovino. S seboj je imela psičko Maio, ki je potovala v posebnem oddelku za prevoz živali, a je psička izginila. Potnici nihče ni mogel pojasniti, kaj se je zgodilo z njeno psičko, šele tri dni po dogodku ji je letalska družba sporočila, da je psička najverjetneje pobegnila iz svojega boksa in da je izgubljena na letališču.

V soboto pa je letališče v Atlanti na družbenih omrežjih sporočilo, da so psičko našli. In sicer so jo našli v bližini prostorov podjetja North Cargo, torej na letališču. Psičko so odpeljali k veterinarju, ki jo bo pregledal.

Ko je Maia izginila, se je Rodriguezova obrnila na organizacijo, ki pomaga pri iskanju izgubljenih živali, saj je bila prepričana, da Maia ne bo odtavala daleč. Ker ji je vizum za ZDA potekel, se tja ni mogla več vrniti, je pa v ZDA nekaj dni po izginotju odpotovala njena mama, a psičke ni našla.

Obupanova Rodriguezova je najditelju celo ponudila nagrado v višini tisoč dolarjev, organizacija Peta, ki se je vključila v iskanje psičke in pritisnila na letalsko družbo, naj vendarle sproži iskanje, pa je za kakršnokoli informacijo o psički ponudila celo 5.000 dolarjev nagrade, je poročal ameriški Fox.

Robin Allgood, ki dela v organizaciji, je na letališču in okoli njega kmalu po izginotju psičke nalepila letake s sliko in podatki o pogrešani psički ter s svojimi podatki. V soboto pa je dobila klic, naj pride na letališče, ker naj bi osebje opazilo psičko. Psička se je skrivala pod napravo za premikanje velikih zabojnikov, preplašena in izčrpana. Poskušali so jo ujeti z mrežo, a neuspešno. Allgoodova pa je zlezla pod stroj, zagrabila psičko in jo potegnila ven.

O najdbi je obvestila njeno lastnico, ki je bila ob novici, da je Maia na varnem, presrečna.