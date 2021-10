Po več urah spet odprli del letališča, nevarnosti ni bilo

Kot je mogoče razumeti, se je vse skupaj zgodilo, potem ko je eden od potnikov ob prehodu med varnostnimi skenerji sprožil alarm, zaradi česar so mu varnostniki vzeli paket, ki naj bi bil sumljiv. Po poročanju britanskih medijev so okoli terminala postavili ogromen policijski kordon, v bližini letališča pa je bilo tudi več policijskih, gasilskih in reševalnih vozil.

Vsa letala, ki bi morala priti na drugi terminal ali odriniti z njega, so preusmerili na prvi terminal, medtem ko so policisti preverjali sumljiv paket. Terminal so nato pozno zvečer spet odprli, policijski kordon pa razpustili.