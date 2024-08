Po več urah ugotovil, da je pozabil, kje je pustil sina. Malčka našla policija

Kot poroča nemški Bild, ki navaja tiskovno predstavnico zvezne policije, je moški v četrtek zgodaj zjutraj zapustil glavno postajo Karlsruhe s kolesom in prikolico. "Časovna vrzel očeta je bila med 5.30, ko je moški s kolesarsko prikolico zapustil območje glavne postaje Karlsruhe, ter 7. uro zjutraj, ko se je na postajališču Albtalbahnhof na primestno železnico vkrcal brez kolesa in prikolice," je povedala.

Nadaljevala je, da se je nato ob 9. uri zjutraj z vlakom vrnil, a je izstopil na postaji Karlsruhe. "Takrat nastopi še ena časovna vrzel, dokler ni ob 10.30 prišel do zvezne policijske postaje in policiste prosil za pomoč pri iskanju svojega otroka," je povedala tiskovna predstavnica.

Policistom so na pomoč pri iskanju priskočile nadzorne kamere, s katerimi so lahko pregledali pot očeta. Okoli 11. ure dopoldan so tako na železniški postaji Albtalbahnhof že odkrili dve leti starega malčka, ki je spal v kolesarski prikolici. Malček je bil oblečen le v majico, noge pa je imel pokrite z odejo, na srečo pa je bil nepoškodovan.

Kot so povedali na policiji, testa na droge pri očetu niso opravili, saj da zakonske zahteve za to niso bile izpolnjene. Tiskovna predstavnica prav tako ni pojasnila, zakaj so se v spominu 37-letnega očeta pojavile vrzeli. Je pa policija o dogodku obvestila socialno službo, ki je očeta pospremila na urad za mladino. Otroka so nato predali družinskim članom.