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Strelec iz Čakovca se je po večdnevnem begu sam predal policiji

Čakovec, 07. 07. 2026 11.45 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Osumljenec za streljanje v Čakovcu

Na Hrvaškem so aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Na policijski postaji se je zglasil kar sam. Sumijo ga poskusa umora, je sporočila hrvaška policija, ki ga je v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj.

Streljanje se je zgodilo v soboto zgodaj zjutraj pred gostinskim objektom v središču Čakovca po konfliktu med več osebami. Eden od vpletenih je med prepirom izvlekel pištolo ter večkrat ustrelil in huje ranil dva moška. Nato je pobegnil.

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Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Sumijo ga poskusa umora ter povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z uporabo splošno nevarnega sredstva.

Hrvaški portal Index poroča, da se je moški med begom zadrževal v Sloveniji. Policija naj bi stopila v stik z njim prek oseb iz kriminalnega podzemlja, po dogovoru naj bi se nato sam predal policiji.

Tej je sicer znan že od prej. Pred šestimi leti so ga skupaj s še dvema osebama aretirali v Bosni in Hercegovini, kjer je v zapuščeni tovarni gojil in prodajal marihuano ter posedoval nezakonito orožje.

Obsojen je bil na pet let in pol zapora. Po neuradnih informacijah je tretjino kazni prestal v BiH, nato je kot hrvaški državljan zahteval premestitev na Hrvaško, kjer je preostanek kazni prestal v zaporu v Lepoglavi.

Po izpustu iz zapora naj bi nadaljeval kriminalne dejavnosti. Varaždinska policija ga med drugim pozna tudi zaradi gospodarskih goljufij.

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