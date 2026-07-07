Strelec iz Čakovca se je po večdnevnem begu sam predal policiji

Streljanje se je zgodilo v soboto zgodaj zjutraj pred gostinskim objektom v središču Čakovca po konfliktu med več osebami. Eden od vpletenih je med prepirom izvlekel pištolo ter večkrat ustrelil in huje ranil dva moška. Nato je pobegnil.

Ustrelil dva mlajša moška v Čakovcu: osumljenec še vedno na begu

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Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Sumijo ga poskusa umora ter povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z uporabo splošno nevarnega sredstva.

Hrvaški portal Index poroča, da se je moški med begom zadrževal v Sloveniji. Policija naj bi stopila v stik z njim prek oseb iz kriminalnega podzemlja, po dogovoru naj bi se nato sam predal policiji.

Tej je sicer znan že od prej. Pred šestimi leti so ga skupaj s še dvema osebama aretirali v Bosni in Hercegovini, kjer je v zapuščeni tovarni gojil in prodajal marihuano ter posedoval nezakonito orožje.

Obsojen je bil na pet let in pol zapora. Po neuradnih informacijah je tretjino kazni prestal v BiH, nato je kot hrvaški državljan zahteval premestitev na Hrvaško, kjer je preostanek kazni prestal v zaporu v Lepoglavi.

Po izpustu iz zapora naj bi nadaljeval kriminalne dejavnosti. Varaždinska policija ga med drugim pozna tudi zaradi gospodarskih goljufij.