Po večdnevnem iskanju v Alpah našli trupli romunskih alpinistov

Plezalca sta se prejšnji teden podala iz gorske koče na vrh Gran Paradisa, nato pa njunemu sinu ni več uspelo vzpostaviti stika z njimi. Po večdnevnem iskanju, v katerem je sodeloval tudi helikopter, so njuni trupli danes našli v ledeniški razpoki.
Po prvih ugotovitvah sta romunska državljana padla v 20 metrov globoko ledeniško razpoko. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih.
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