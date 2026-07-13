Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po večdnevnem iskanju v Alpah našli trupli romunskih alpinistov

Rim, 13. 07. 2026 15.52 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Gran Paradiso

Iz ledeniške razpoke na italijanski gori Gran Paradiso so reševalci izvlekli trupli dveh romunskih alpinistov. Ob vzpenjanju na goro sta padla v 20 metrov globoko razpoko, njuni trupli so po večdnevnem iskanju našli na nadmorski višini 3700 metrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Plezalca sta se prejšnji teden podala iz gorske koče na vrh Gran Paradisa, nato pa njunemu sinu ni več uspelo vzpostaviti stika z njimi. Po večdnevnem iskanju, v katerem je sodeloval tudi helikopter, so njuni trupli danes našli v ledeniški razpoki.

Gran Paradiso
Gran Paradiso
FOTO: Shutterstock

Po prvih ugotovitvah sta romunska državljana padla v 20 metrov globoko ledeniško razpoko. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih.

gran paradiso italija alpinisti

Aretirali Nadeždina, politika, ki je izzval Putina

Neverjeten prizor iz globin Jadrana, morski golobi izropali gojišče školjk

24ur.com V avstrijskih Alpah plaz zasul dve osebi
24ur.com V Alpah umrli trije alpinisti
24ur.com V Julijskih Alpah umrli trije hrvaški planinci
24ur.com V Italiji po večdnevnem iskanju našli trupli pogrešanih gornikov
24ur.com Padla več kot tisoč metrov v globino in umrla
24ur.com Srba med plezanjem v Triglavski severni steni padla v globino in umrla
24ur.com V plazu pod himalajskim vrhom umrlo sedem alpinistov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grande cojones
13. 07. 2026 16.26
Kdo je nor? Gora ali človek?
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
vizita
Portal
3 kilograme v 4 dneh? Dieta, ki vključuje najbolj zdrav obrok na svetu, očisti črevesje in pospeši prebavo
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
cekin
Portal
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
moskisvet
Portal
Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804