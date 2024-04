Po večletni bitki z rakom zadel 400 milijonov: 'Poiskal si bom dobrega zdravnika'

Saephan je na novinarski konferenci, ki jo je v ponedeljek organizirala Loterija Oregon, povedal, da bosta polovico denarja s 37-letno ženo Duanpen prevzela, preostanek pa bosta delila s prijateljico, ki je prispevala 100 dolarjev, da so skupaj kupili serijo srečk. Po obdavčitvi bo prejel enkratno plačilo v višini 422 milijonov dolarjev (394 milijonov evrov).

"Lahko bom poskrbel za svojo družino in moje zdravje. Poiskal si bom dobrega zdravnika," je odgovoril na vprašanje, kaj mu pomeni tako velika vsota denarja.

Ko je izvedel, da je srečnež z milijoni, je takoj pomislil, kako bo ves ta denar porabil in kako dolgo bo živel. "Žena se je vozila v službo, ko sem jo poklical in ji povedal, da ji tega ni več treba," je prve trenutke opisal Charlie, ki ima dva majhna otroka. Sam je večino življenja delal kot mehanik. Charlie je sicer priznal, da je več tednov molil, da bi zmagal in z denarjem lahko pomagal družini.